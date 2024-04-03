أرسنال يستعيد الصدارة في دوري إنكلترا بفوز مريح على لوتون

لندن: عاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مريح 2-صفر على لوتون تاون المهدد بالهبوط اليوم الأربعاء رغم دفع أصحاب الأرض بتشكيلة شهدت تغييرات كبيرة.

وافتتح القائد مارتن أوديجارد التسجيل في الدقيقة 24 وسجل دايكي هاشيوكا هدفا بالخطأ في مرماه بعد عمل جيد من إميل سميث روي ليضع الفريق المضيف في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

وتقدم فريق المدرب ميكل أرتيتا إلى المركز الأول برصيد 68 نقطة من 30 مباراة، رغم أن ليفربول، الذي يملك 67 نقطة، يمكنه استعادة الصدارة أمام شيفيلد يونايتد غدا الخميس.

ويملك مانشستر سيتي أيضا 67 نقطة من 30 مباراة بعد فوزه 4-1 على أستون فيلا اليوم.

اختار أرتيتا تغيير تشكيلته الأساسية مع وضعه لديكلان رايس وبوكايو ساكا على مقاعد البدلاء بينما منح سميث رو وريس نيلسون وتوماس بارتي فرصة المشاركة منذ البداية لكن فريقه أظهر قوته في العمق.

وقال أرتيتا لمحطة (تي.ان.تي سبورتس) “أنا سعيد جدا. كانت مباراة صعبة حقا، والفضل في ذلك للوتون. إنه فريق جيد جدا ويجعل الأمور صعبة بالنسبة لنا.

“سجلنا هدفين جيدين في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني لم نصل إلى الإيقاع الصحيح. أنا سعيد باللاعبين الذين شاركوا، فقد أحدثوا الفارق.

“لدينا الآن تشكيلة كبيرة والجميع جاهز تقريبا”.

وحظي لوتون، الذي غاب عنه العديد من اللاعبين الأساسيين، بلحظات جيدة لكنه ظل في المركز 18 برصيد 22 نقطة من 31 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط خلف نوتنجهام فورست صاحب المركز 17.

وأثبت تعادل أرسنال سلبيا أمام مانشستر سيتي حامل اللقب مطلع الأسبوع الحالي أن الفريق يملك القدرة على المضي قدما في معركة ثلاثية على اللقب.

وعاد أرسنال إلى طريق الانتصار بطريقة اعتيادية ضد فريق لوتون في ظل انصراف جزء من تركيز الأخير على مباراته على أرضه أمام بورنموث يوم السبت المقبل والتي تبدو أسهل من لقاء أرسنال بشكل أكبر ويمكنه الفوز بها.

ورد سميث رو الجميل لأرتيتا بعد ان اسهم بشكل كبير في كلا الهدفين.

فقد استحوذ اللاعب على الكرة عندما حاول لوتون نقلها من الخلف ومرر إلى أوديجارد الذي شاهد كاي هافرتس لكنه غير مساره واطلق تسديدة في مرمى الحارس توماس كامينسكي.

واستمتع لوتون بأفضل فتراته بعد تراجعه وبدا أنه يمثل تهديدا في الهجمات المرتدة.

ولكن عندما شق سميث رو طريقه على الخط الجانبي للملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الشوط الأول لترتد تصويبته من جسد هاشيوكا نحو الشباك، كانت المباراة قد انتهت.

وقال أرتيتا “أعجبت حقا بسميث رو. كان يتدرب بشكل جيد حقا”.

وحافظ أرسنال على مجهوده خلال الشوط الثاني، قبل توجهه في رحلة صعبة مطلع الأسبوع المقبل لخوض لملاقاة برايتون آند هوف ألبيون.

( رويترز)