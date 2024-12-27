أرسنال يستعيد وصافة الدوري الإنكليزي بالفوز على إبسويتش تاون

لندن: استعاد أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 1/ صفر مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، ليستعيده من تشيلسي الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن نوتنغهام فورست صاحب المركز الرابع.

ويبتعد أرسنال خلف المتصدر ليفربول بفارق أربع نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إبسويتش تاون، الذي تلقى هزيمته العاشرة هذا الموسم، عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وسجل كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد لأرسنال في الدقيقة 23.

( د ب أ)