أرسنال يستهل مبارياته في الدوري الإنكليزي بالفوز على نوتينغهام فورست

لندن: استهل أرسنال الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوز صعب 2-1 على ضيفه نوتنغهام فورست بفضل هدفي إيدي نكتياه وبوكايو ساكا في الشوط الأول.

وقلص تايو أونيي الفارق لفورست قبل سبع دقائق من النهاية ليمهد الطرق أمام نهاية مثيرة.

لكن أرسنال صمد ليبدأ وصيف حامل اللقب الموسم بانتصار ثمين وثلاث نقاط ليتساوى مع البطل مانشستر سيتي والذي كان فاز 3-صفر على مضيفه بيرنلي أمس الجمعة.

وتأخرت بداية المباراة نصف ساعة بسبب مشكلة في بوابات الدخول إلى ملعب الإمارات مما منع الجماهير من الوصول إلى المدرجات في الوقت المحدد قبل الانطلاق.

وبدأ أرسنال المباراة بقوة، واستحوذ على الكرة وتلاعب بدفاع فورست.

ونجا صاحب الأرض من خطأ مبكر حيث انطلق برينان جونسون نحو المرمى لكنه اكتفى بالتسديد فوق العارضة وسط ذهول مدربه ستيف كوبر.

وآتى ضغط أرسنال ثماره عندما راوغ غابرييل مارتنيلي اثنين من المدافعين ومرر الكرة إلى نكتياه ليسدد في مرمى زميله السابق مات تيرنر.

وبعد ذلك بست دقائق عزز أرسنال من تفوقه حيث تلقى ساكا (21 عاما) كرة عند حدود منطقة الجزاء وسددها في الزاوية البعيدة.

وأبلغ نكتياه شبكة تي.إن.تي سبورتس “مارتنيلي مر بمهارة رائعة… الأمر يتعلق بالهدوء والتقدم بخطوة، وأنا سعيد بالهدف.

“نعلم أن (ساكا) يملك هذه الكفاءة، ونحن سعداء بوجوده في فريقنا”.

وتلقى أرسنال لطمة قوية في بداية الشوط الثاني بإصابة الوافد الجديد يورين تيمبر، القادم في صفقة مقابل 40 مليون يورو (43.78 مليون دولار)، في الركبة بعد ضربة قبل الاستراحة مباشرة.

وتراجع أداء أرسنال، ورغم ذلك كاد الوافد الجديد ديكلان رايس، المنتقل في صفقة قياسية للنادي مقابل 105 ملايين جنيه استرليني، أن يستهل مشواره مع الفريق بهدف لكن تيرنر أنقذ محاولتيه.

وقلص فورست الفارق عكس مجريات اللعب من هجمة مرتدة بعد ركلة ثابتة لأرسنال، وانطلق أنتوني إيلانغا نحو المرمى ومرر الكرة إلى أونيي ليهز الشباك.

وكانت الدقائق الأخيرة متوترة لكن أرسنال صمد ليحصد النقاط الثلاث.

وقال نكتياه “(فورست) انتفض قرب النهاية، وأدخل تغييرات ساعدته. بالتأكيد كانت نهاية صعبة لكننا دافعنا بشكل جيد وحصدنا ثلاث نقاط عن جدارة”.

(رويترز)