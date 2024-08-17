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أرسنال يستهل مشواره بالدوري الإنكليزي بثنائية في مرمى ولفرهامبتون

منذ 10 دقائق

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لندن: فاز أرسنال 2-صفر على ولفرهامبتون في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ولم يقدم أرسنال أداء سلسا لكنه كان فوزا مستحقا لفريق المدرب ميكل أرتيتا الذي يراه الكثيرون الأقرب لإنهاء هيمنة مانشستر سيتي حامل اللقب.

وافتتح كاي هافرتس التسجيل في الدقيقة 25 بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء مستغلا عرضية من ساكا.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 74 عندما أطلق تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة إلى داخل المرمى.

وسنحت لولفرهامبتون فرص لهز الشباك لكن رايان آيت نوري ورودريغو جوميز أخفقا في تهديد مرمى ديفيد رايا حارس أرسنال عندما كانت النتيجة 1-صفر لصالح أرسنال.

(رويترز)



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