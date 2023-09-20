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أرسنال يسحق أيندهوفن برباعية في دوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

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لندن:  استهل أرسنال مشاركته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ موسم 2016-2017 بالفوز 4-صفر على ضيفه أيندهوفن في المجموعة الثانية للمسابقة اليوم الأربعاء.

وبعد ست سنوات من ظهور أرسنال الأخير في المسابقة، سجل بوكايو ساكا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وأضاف لياندرو تروسار وجابرييل جيسوس هدفين قبل الاستراحة، وسط تفوق تام لفريق المدرب ميكل أرتيتا.

ورغم تراجع الأداء في الشوط الثاني، سجل مارتن أوديجارد لأصحاب الأرض بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

وتضم هذه المجموعة أيضا إشبيلية ولانس الفرنسي.

(رويترز)

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