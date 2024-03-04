أرسنال يسحق شيفيلد 6-صفر ليواصل ملاحقة ليفربول المتصدر

شيفيلد (إنكلترا): حقق أرسنال أكبر انتصار له خارج ملعبه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكبير 6-صفر على شيفيلد يونايتد اليوم الاثنين بعد أن سجل خمسة أهداف في الشوط الأول ويقترب بنقطتين من ليفربول المتصدر في سباق مثير على اللقب.

ويحتل أرسنال بقيادة مدربه ميكل أرتيتا المركز الثالث برصيد 61 نقطة بعد 27 مباراة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي ثاني الترتيب. وبفضل الفوز الساحق اليوم أصبح لدى أرسنال فارق أهداف أفضل بكثير من ليفربول وسيتي.

ويتذيل شيفيلد الترتيب برصيد 13 نقطة فقط متأخرا بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.

وكان أرسنال شرسا في الهجوم وتمكن من اختراق دفاع شيفيلد بسهولة منذ البداية. وافتتح مارتن أوديجارد التسجيل لفريقه بهدف في الدقيقة الخامسة بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من زميله ديكلان رايس.

وجاءت المزيد من الأخبار السيئة للحارس إيفو جربيتش، في مباراة سجل فيها ستة لاعبين مختلفين.

وأحرز جايدن بوجل هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13 وأدى هدف جابرييل مارتينيلي بعدها بدقيقتين إلى مغادرة أعداد كبيرة من جماهير شيفيلد لملعب اللقاء.

وأضاف كاي هافرتس هدفا في الدقيقة 25 وجعل رايس النتيجة 5-صفر قبل ست دقائق من الاستراحة.

واختتم بن وايت أهداف أرسنال في الدقيقة 58.

وبدا أن النتيجة الكبيرة في الشوط الأول تهدد الرقم القياسي لأكبر فوز في الدوري بنتيجة 9-صفر، لكن شيفيلد وجماهيره نجوا نسبيا بسبب تغييرات أرتيتا الذي قرر سحب المهاجم بوكايو ساكا بعد 45 دقيقة رائعة.

وعادل أرسنال أكبر فوز حققه خارج ملعبه في الدوري الإنكليزي من قبل حين تفوق 6-صفر على وست هام يونايتد في 11 فبراير شباط.

(رويترز)