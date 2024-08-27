أرسنال يضم الدولي الإسباني ميكيل ميرينو

لندن: تعاقد نادي أرسنال الإنكليزي، الثلاثاء، رسميا مع لاعب الوسط الإسباني ميكيل ميرينو، قادما من صفوف ريال سوسيداد.

وقال “الغانرز”، في بيان: “انضم إلينا الدولي الإسباني ميكيل ميرينو قادما من نادي ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بعقد طويل الأمد” دون ذكر مدته أو قيمة الصفقة.

وتابع: “كان لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاما عضوا حيويا في فريق سوسيداد منذ انضمامه إلى الفريق الباسكي عام 2018. في قلب خط الوسط، شارك في 242 مباراة وسجل 27 هدفا وصنع 30”.

وانتقل ميرينو إلى ريال سوسيداد في صيف 2018 قادما من نيوكاسل مقابل 12 مليون يورو، ولعب الموسم الماضي 45 مباراة مع سوسيداد في البطولات كافة، وسجل 8 أهداف وصنع 5.

وكان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، مما دفع ناديه لبيع عقده والاستفادة من الأموال التي سيجنيها، بدلا من الرحيل مجانا في الموسم المقبل.

وعلى المستوى الدولي، شارك ميرينو في 28 مباراة مع المنتخب الإسباني الأول، وساهم معه في الفوز بلقب بطولة “يورو 2024” بألمانيا، وكان صاحب هدف الفوز على “المانشافت” بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

(الأناضول)