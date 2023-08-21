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أرسنال يعبر كريستال بالاس بهدف ويقاسم برايتون وسيتي صدارة الدوري الإنكليزي

منذ ساعة واحدة

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لندن:  نجح فريق ارسنال بعشرة لاعبين في الفوز على مضيفه كريستال بالاس 1 /صفر يوم الاثنين في المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين ارسنال بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه النرويجي مارتن اوديجارد الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 53 من ضربة جزاء حصل عليها الفريق بعد عرقلة إدوارد نيكيتاه من قبل الحارس سام جونستون.

ولعب ارسنال وصيف الموسم الماضي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد مدافعه الياباني تاكيهيرو تومياسو لحصوله على الإنذار الثاني.

واقتسم ارسنال صدارة جدول الترتيب مع برايتون ومانشستر سيتي برصيد ست نقاط لكل منهم، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

(د ب أ)

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