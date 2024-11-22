رياضة | تقارير رياضية

أرسنال يفقد جهود بن وايت لعدة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة

منذ 16 دقيقة

حجم الخط
0

لندن: قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، إن بن وايت مدافع الفريق سيغيب لعدة أشهر عن الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن وايت 27/ عاما/ خضع لجراحة في الركبة، ولن يعود حتى منتصف العام الجديد في ضربة موجعة أخرى لآمال الفريق في التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال أرتيتا للصحافيين اليوم الجمعة :” لسوء الحظ، يغيب بن وايت لعدة أشهر”.

وأضاف :”واجه العديد من الصعوبات المختلفة. لم يحدث هذا الأمر أبدا ولكن كان علينا اتخاذ القرار”.

وأردف :”لم تتحسن الأمور في الأسابيع القليلة الماضية. نعلم أن بن سيسعى بكل قوته، ولكن وصلنا إلى نقطة كان علينا فيها حماية اللاعب وقررنا إجراء العملية الجراحية”.

وأردف :”اتفق معنا على هذا القرار وبالطبع سيبقيه ذلك بعيدا عن الملاعب لبضعة أشهر. يجب أن نرى كيف سيتفاعل مع العملية الجراحية”.

وأكد :”لا أتوقع أن تصل مدة غيابه لنصف عام، ولكن لا يمكنني تحديد مدة الغياب بدقة”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أرسنال الإنكليزي يبدأ عملية البحث عن خليفة مديره الرياضي
7 - نوفمبر - 2024
إنتر يواصل صحوته ويجتاز أرسنال بهدف في دوري أبطال أوروبا
6 - نوفمبر - 2024
دوري أبطال أوروبا: ريمونتادا تقود ريال لفوز مجنون على دورتموند وفوز أول لميلان وثان لأرسنال
22 - أكتوبر - 2024
 أرتيتا يوافق على البقاء في أرسنال حتى عام 2027
12 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية