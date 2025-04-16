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أرسنال يكرر فوزه على ريال ويتأهل لقبل نهائي دوري الأبطال

منذ 34 دقيقة

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مدريد: حرم أرسنال مضيفه ريال مدريد من تحقيق عودة مثيرة وتغلب عليه بنتيجة 2-1 اليوم الأربعاء في استاد سانتياغو برنابيو في إياب دور الثمانية ليتأهل على حسابه إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم فائزا بنتيجة إجمالية 5-1.

ولم يظهر ريال، حامل اللقب والفائز بالبطولة 15 مرة، أي قدرة على تعويض تأخره 3- صفر في مباراة الذهاب، وعندما سجل بوكايو ساكا هدفا للضيوف في الدقيقة 65، أصبح مصيره محسوما بشكل كبير.

واستغل فينيسيوس جونيور خطأ دفاعيا نادرا بعدها بدقيقتين ليدرك التعادل لريال.

وأكد أرسنال تفوقه عبر هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني سجله غابرييل مارتينيلي.

ويلتقي أرسنال في أول مشاركة له بالدور قبل النهائي من دوري الأبطال منذ عام 2009، مع باريس سان جيرمان.

(رويترز)

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