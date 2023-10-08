أرسنال ينهي عقدة تفوق مانشستر سيتي

لندن: حسم فريق أرسنال لقاء قمة مباريات الجولة الثامنة للدوري الإنكليزي الممتاز أمام ضيفه مانشستر سيتي، بعد ما تغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب “الإمارات” بلندن.

وأوقف “الجانرز” عقدة تفوق “السيتيزن”، بعد أن خسر أمامه آخر 12 مباراة له في الدوري الإنكليزي الممتاز، وهي أطول سلسلة خسارة لهم على الإطلاق ضد خصم في تاريخ الدوري.

ورفع أرسنال رصيده إلى 20 نقطة ليصعد للمركز الثاني في جدول ترتيب أندية المسابقة، وبفارق الأهداف عن توتنهام المتصدر، بنفس رصيد النقاط، في حين توقف رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة ليتراجع للمركز الثالث.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي في مسابقة الدوري لفريق مانشستر سيتي، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ولفرهامبتون بهدفين لهدف.

وغلب على المباراة الطابع التكتيكي، في ظل حالة الحذر الشديد من الجانبين، لذلك انحصر اللعب أغلب فترات اللقاء في منتصف الملعب دون أي تهديد حقيقي على المرميين.

واستطاع البرازيلي مارتينيلي الذي شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع الهولندي ناثان آكي لتغير مسارها باتجاه الشباك.

(الأناضول)