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أرسنال يهدر فرصة الاقتراب من صدارة الدوري الإنكليزي بالتعادل مع برايتون

4 - يناير - 2025

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لندن: أهدر أرسنال فرصة تضييق الخناق على المتصدر ليفربول بعدما أجبره مضيفه برايتون على التعادل 1/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنكليزي لكر ةالقدم.
ورفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، والذي لديه مباراة مؤجلة، ويلعب أمام ضيفه مانشستر يونايتد، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، رفع برايتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.
وتقدم أرسنال عن طريق إيثان نوانيري في الدقيقة 16، قبل أن يسجل جواو بيدرو هدف التعادل لبرايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 61.
(د ب أ)

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