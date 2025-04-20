أرسنال يهزم إبسويتش 4-صفر ويؤجل تتويج ليفربول بالدوري

إبسويتش- إنكلترا: حقق أرسنال فوزا كبيرا 4-صفر على إبسويتش تاون اليوم الأحد ليؤجل تتويج ليفربول بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفضل ثنائية لياندرو تروسار.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد أرسنال إلى 66 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتاج ليفربول لانتصارين من مبارياته المتبقية لحسم اللقب. ويلعب المتصدر في وقت لاحق اليوم أمام ليستر سيتي المهدد بالهبوط.

وبدا أرسنال عازما على الفوز وقدم أداء قويا منذ البداية وتقدم في الدقيقة 14 بعد انطلاقة من مارتن أوديجارد لتصل الكرة إلى تروسار الذي وضع الكرة في الشباك رغم أنه فقد توازنه.

وعكست دقة الهدف الثاني الفارق الكبير بين فرق القمة والقاع في الدوري الإنجليزي إذ اخترق بوكايو ساكا خطوط إبسويتش من الجانب الأيمن قبل أن يمرر إلى ميكل ميرينو الذي هيأها إلى مارتينيلي الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة.

ولعب صاحب الأرض بعشرة لاعبين بعد مرور أكثر بقليل من نصف ساعة إثر تدخل عنيف من ديفيز على ساكا ليحصل لاعب إبسويتش على بطاقة حمراء مباشرة.

ورغم النقص العددي، رفض إبسويتش التراجع وأطلق المهاجم جورج هيرست تسديدة قوية أخطأت طريقها إلى المرمى في الدقيقة 56 في واحدة من أربع محاولات فقط لصاحب الأرض طوال المباراة لم تكن أي منها على المرمى.

وأحرز تروسار هدفه الثاني في الدقيقة 69 قبل أن يختتم إيثان نوانيري التسجيل في اللحظات الأخيرة ليظل إبسويتش في المركز 18 برصيد 21 نقطة. وسيهبط إبسويتش إذا أهدر نقاطا من جديد أو إذا حصد وست هام يونايتد نقطة إضافية في المباريات الخمس المتبقية.

ورغم أن ليفربول لا يزال في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام أرسنال قبل مباراة ليستر، فإن تروسار لم يفقد الأمل بعد.

وقال “لا نحتاج للتركيز معه (ليفربول)، علينا فقط الاستمرار على نفس المنوال والتعامل مع ما تبقى من الموسم مباراة تلو الأخرى. نريد الفوز بكل مباراة لكننا نعرف صعوبة هذا الدوري. حققنا انتصارا جيدا اليوم ويجب أن نواصل الضغط.

“نحن هنا لسبب وجيه، نبلي بلاء حسنا في دوري الأبطال. علينا أن نواصل الثقة بقدراتنا”.

(رويترز)