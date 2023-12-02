أرسنال يهزم ولفرهامبتون 2-1 ويتقدم بفارق أربع نقاط في قمة دوري إنكلترا

لندن: و سع أرسنال الفارق إلى أربع نقاط في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين مبكرين سجلهما بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد ليفوز 2-1 على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز اليوم السبت.

وفي ظل درجات الحرارة المنخفضة، بدأ أرسنال المباراة بسرعة البرق وبدا أن النقاط في مأمن منذ اللحظة التي ضاعف فيها القائد أوديغارد النتيجة في الدقيقة 13.

وكان ساكا قد أعطى فريق ميكيل أرتيتا التقدم في الدقيقة السادسة بعد أن وضعته بعض التمريرات السريعة والمعقدة في مواجهة المرمى.

وأعاد ولفرهامبتون تنظيم صفوفه وبدأ تدريجيا في تحقيق بعض التقدم على الرغم من أن أرسنال لم يواجه أي مشكلة حتى سدد ماتيوس كونيا كرة قوية في مرمى ديفيد رايا حارس أرسنال في الدقيقة 86 ليدفع المباراة نحو ذروة متوترة بشكل غير متوقع.

ويملك أرسنال 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يملك مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يستضيف توتنهام هوتسبير غدا الأحد، 29 نقطة. ويملك ليفربول وأستون فيلا 28 نقطة لكل منهما قبل مباراتيهما غدا.

(رويترز)