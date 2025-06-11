أرشيف المخابرات السورية يثير جدلاً في العراق… ودمشق لبغداد: امنعوا الأنشطة المعادية لنا

بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي كشف فيه النائب العراقي، يوسف الكلابي، عن معلومات تفيد بتسليم رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، مبعوث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سوريا، عزّت الشابندر، أرشيف المخابرات السورية، محذّراً من استغلاله للتسقيط الانتخابي، نأى الأخير عن الردّ عمن وصفهم بـ «الذباب الإلكتروني»، وسط أنباء عن تقديم السلطات السورية معلومات للحكومة العراقية تفيد بدعم فصائل مسلحة شخصيات سورية تعود لنظام الأسد بهدف القيام بـ«أنشطة معادية» لسوريا.

وكان الشابندر قد أجرى زيارة غير معلنة إلى العاصمة السورية دمشق، والتقى الشرع في قصر الشعب، كمبعوث لرئيس الحكومة العراقية، من دون أن تُدلي السلطات العراقية بأيّ معلومات عن طبيعة الزيارة وفحواها، باستثناء بيان مقتضب للسلطات السورية وصورة نشرها توثّق اللقاء بين الطرفين.

في الموازاة، حذّر النائب الكلابي من محاولات توظيف أرشيف المخابرات السورية، الذي يعود لفترة حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في الصراع الانتخابي في العراق.

وقال في «تدوينة» له، إن «الرئيس السوري أحمد الشرع سلّم هذا الأرشيف إلى عزت الشابندر، مبعوث رئيس الوزراء العراقي إلى دمشق»، محذراً من «خطورة توظيف هذه الوثائق لأغراض (التسقيط الانتخابي) واستهداف الخصوم السياسيين».

وعلى إثر ذلك، ردّ الشابندر في «تدوينة» قائلاً: «إخوتي وأحبتي الذين أبدوا وجهات نظرهم في زيارتي إلى دمشق وانتقدوا طبيعتها وما يمكن أن تترتب عليها من نتائج بمنطق الحجة والدليل وبهدف الحرص على مصالح العراق وشعبه أنحني لهم وأحترم وجهة نظرهم وإن اختلفت معهم».

وأضاف: «أما الذباب الإلكتروني الوسخ أو بعض من يستجدون الشفقة مِن أربابهم ويذبحون الحقيقة بلا تقَصٍ ولا سنَد ككلاب سائبة تنبح لصالح مَن يدفع، فآنف من الرد عليهم لأني (لا أراهم) على الخريطة أصلًا».

لكن وكالة «مونت كارلو» الدولية نشرت تقرير نقلا عن معلومات من لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عن عقد اجتماع بين وفد أمني عراقي وآخر سوري بطلب من دمشق، في العاصمة السورية، تزامنا مع زيارة الشابندر.

«الأنشطة المعادية»

وخلال الاجتماع، طلب الجانب السوري من الجانب العراقي مكافحة ما وصفها المسؤولون السوريون بـ «الأنشطة المعادية» التي تجرى على الأراضي العراقية وتستهدف أمن واستقرار الوضع الداخلي السوري.

وقد سلمت دمشق بغداد معلومات استخباراتية عن أنشطة إيرانية وفصائل عراقية مسلحة توفر دعماً لوجستياً ومالياً لشخصيات من النظام السوري السابق داخل سوريا.

وأبلغ الوفد الأمني السوري نظيره العراقي أن «مطار بغداد الدولي أصبح محطة مهمة لتنقل قيادات سورية سابقة تقود شبكة خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا».

في الأثناء، نفى تحالف «الإعمار والتنمية»، الذي يرأسه السوداني، بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن استغلال رئيس التحالف محمد شياع السوداني لأرشيف المخابرات السورية في استهداف خصومه سياسياً.

وقال القيادي في التحالف عبد الهادي السعداوي، في تصريح صحافي، إن «الحديث عن تسلم السوداني أرشيف المخابرات السورية واستخدامه كورقة انتخابية ضد خصومه لا أساس له من الصحة، ولا توجد أي نية أو تفكير بهذا الاتجاه لدى رئيس الوزراء».

الكلابي قال إن الشرع سلّمه للشابندر… وتحالف السوداني ينفي استخدامه كورقة انتخابية

وأكد أن «السوداني ليس في حاجة إلى مثل هذه الأساليب، في ظل تصاعد شعبيته واتساع دائرة قبوله بين مختلف المكونات والأطراف السياسية»، معتبرا أن «هذه الشائعات تأتي في إطار استهداف سياسي واضح لتحالف الإعمار والتنمية، وتعكس حالة القلق التي تنتاب بعض القوى من تزايد الزخم الجماهيري الذي يحظى به السوداني».

وفي نيسان/ أبريل الماضي، التقى السوداني لأول مرة، بالشرع، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

لقاء ثلاثي

في حينها، نقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن مصدر عراقي مسؤول وصفته بـ «المقرب من الحكومة»، قوله إن «اللقاء الثلاثي جاء بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا».

كما نقل هذا المصدر عن السوداني تأكيده أن «العراق يراقب عن كثب التطورات الحاصلة في هذا البلد الجار، والوجود العسكري للكيان الغاصب (إسرائيل) على أرضه». كما أكدت الرئاسة السورية، حينها، أن اللقاء تناول «العلاقات الثنائية بين سوريا والعراق في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين».

وكان رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري قد زار دمشق أواخر العام الماضي، في حين زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بغداد والتقى مختلف القادة العراقيين على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان وغيرهم من المسؤولين.

ويولي المسؤولون في العراق أهمية بالغة للعلاقة العراقية ـ السورية، رغم التعامل الحذر مع دمشق عقب الإطاحة بنظام الأسد.

ويصطف العراقيون إلى جانب قرار رفع العقوبات الدولية عن سوريا، فضلاً عن دعمهم «للدبلوماسية المرنة» مع الإدارة الجديدة هناك.

التهدئة الإقليمية

وفي كلمة القاها الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد، في اجتماع مجلس الأمن الأخير، أشار إلى «دور العراق في التهدئة الإقليمية واستضافته لعدد من القمم والحوارات المهمة، أبرزها القمة العربية الرابعة والثلاثون، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومؤتمر بغداد الدولي للمياه».

وأكد أن «الحكومة العراقية تبذل جهودًا لتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة»، موضحًا أن «العراق أظهر مرونة سياسية ودبلوماسية في التعامل مع الحكومة السورية المؤقتة، ورحب برفع العقوبات عن سوريا نظرًا للعلاقات بين الشعبين الشقيقين»، لافتًا إلى أن «العراق يدعم الحوار والتنسيق المشترك لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة».

وأفاد أيضاً بأن «القمة العربية ناقشت قضايا محورية وتحديات مهمة»، لافتاً إلى أن «الحكومة العراقية ملتزمة بدعم القضايا العربية».

ونوه إلى أن «العراق ملتزم بدعم الأطر الدبلوماسية لحل القضايا المعقدة»، معلنا أن «العراق نأى بنفسه عن الدخول بأي صراعات إقليمية وتبنى سياسة التهدئة والحوار».