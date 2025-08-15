أرفع ديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي تصف جرائم إسرائيل في غزة بـ”الإبادة الجماعية”

واشنطن- “القدس العربي”: وصفت كاثرين كلارك، النائبة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس ونائبة الزعيمة الديمقراطية في مجلس النواب، أعمال إسرائيل في غزة بأنها “إبادة جماعية” خلال تصريحات لها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت كلارك خلال فعالية أقيمت يوم الخميس في دائرتها نظمتها “لجنة الأصدقاء للتشريع الوطني”: “علينا جميعًا أن نحافظ على قلب مفتوح حول كيفية التعامل مع هذا الأمر، وكيفية القيام به بشكل فعّال، وكيفية اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لإحداث فرق، سواء كان ذلك بإيقاف المجاعة والإبادة والتدمير في غزة، أو إذا كان يعني العمل معًا لإيقاف إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي تسلب الناس حق التصويت من أجل الاحتفاظ بالسلطة.”

وتُعد كلارك بذلك أعلى الديمقراطيات في مجلس النواب استخدامًا لمصطلح “الإبادة الجماعية” لوصف الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة. وتنضمّ بذلك إلى نواب آخرين من كلا الحزبين، من بينهم ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز (ديمقراطية – نيويورك)، ومارغوري تايلور غرين (جمهورية – جورجيا)، ورشيدة طليب (ديمقراطية – ميشيغان)، الذين استخدموا نفس المصطلح.

وخلال الفعالية، استفسر بعض الناخبين من الديمقراطية عن ماساتشوستس بشأن قبولها مبلغ 371,187 دولارًا من اللجنة الأمريكية للشؤون الإسرائيلية (AIPAC)، كما ظهر في فيديو نشره أحد الصحافيين في The Grayzone.

وأجابت كلارك: “في الماضي، تلقيت أموالًا من AIPAC، لكن هذا لا يعني أنك لن تقوم بما هو صواب هنا. أعلم أن هذا بالنسبة للبعض منكم يمثل خطًا أحمر.”