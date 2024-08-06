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أرملة إسماعيل هنية تتحدث عن أمنيات زوجها الشهيد قبل اغتياله- (شاهد)

6 - أغسطس - 2024

أم العبد أرملة إسماعيل هنية- لقطة شاشة

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“القدس العربي”:

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أرملة إسماعيل هنية “أم العبد” وهي تتحدث عن أمنيات زوجها الشهيد قبل اغتياله.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 7:37 ص

    اللهم عجل بنصر غزة العزة و الصمود والبطولة بحق دماء شهداء فلسطين منذ عبدالقادر الحسيني إلى اسماعيل هنية يا عينيا ✌️🇵🇸🤲

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 7:47 ص

    فلترقد روحك الطاهرة بسلام يا أيها الشهيد المغدور اسماعيل هنية يا عينيا فرفاق الدرب سيكملون مسيرة تحرير الأقصى المبارك من قبضة عصابة الشر الصهيو صليبية النازية الفاشية التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😊🐦🤲

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  3. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    أغسطس 7, 2024 الساعة 3:46 ص

    نسأل الله العظيم ان يغفر له ويكتبه من الشهداء.

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  4. يقول Rahma:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 6:15 م

    تحية لك ايها السيدة الصامدة الله يعطيك القوة ، زوجك كان بطلا تحي فلسطين ابية شامخة برجالها و نساءها

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  5. يقول عبد الله السعيد:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 3:45 ص

    الله يرحمه

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