أرملة إسماعيل هنية تتحدث عن أمنيات زوجها الشهيد قبل اغتياله- (شاهد)

“القدس العربي”:
أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أرملة إسماعيل هنية “أم العبد” وهي تتحدث عن أمنيات زوجها الشهيد قبل اغتياله.
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زوجة الشهيد إسماعيل هنيه تتحدث عن زوجها.
كا الشهيد تفكيره في إعادة إعمار غزه وإنهاء الحرب. pic.twitter.com/bRZJQqaUuJ
— Lara (@TradingLara) August 5, 2024
اللهم عجل بنصر غزة العزة و الصمود والبطولة بحق دماء شهداء فلسطين منذ عبدالقادر الحسيني إلى اسماعيل هنية يا عينيا ✌️🇵🇸🤲
فلترقد روحك الطاهرة بسلام يا أيها الشهيد المغدور اسماعيل هنية يا عينيا فرفاق الدرب سيكملون مسيرة تحرير الأقصى المبارك من قبضة عصابة الشر الصهيو صليبية النازية الفاشية التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😊🐦🤲
نسأل الله العظيم ان يغفر له ويكتبه من الشهداء.
تحية لك ايها السيدة الصامدة الله يعطيك القوة ، زوجك كان بطلا تحي فلسطين ابية شامخة برجالها و نساءها
الله يرحمه