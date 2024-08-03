أرملة إسماعيل هنية تودع زوجها بكلمات مؤثرة- (فيديو)

“القدس العربي”: أظهرت مشاهد بثتها سارة هنية، ابنة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عبر حسابها على إكس، قيام زوجته الحاجة “أم العبد” بوداع جثمان زوجها الراحل بعد وصوله إلى الدوحة.

وقالت أرملة هنية “سلم على كل شهداء غزة يا حبيبي، حبيبي في الدنيا والآخرة”.