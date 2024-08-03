أرملة إسماعيل هنية تودع زوجها بكلمات مؤثرة- (فيديو)

“القدس العربي”: أظهرت مشاهد بثتها سارة هنية، ابنة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عبر حسابها على إكس، قيام زوجته الحاجة “أم العبد” بوداع جثمان زوجها الراحل بعد وصوله إلى الدوحة.
وقالت أرملة هنية “سلم على كل شهداء غزة يا حبيبي، حبيبي في الدنيا والآخرة”.
هنيئا لك يا أمي هذا الشرف العظيم
زوجة الشهيد
والدة الشهداء
ست الشهداء
أخت الشهداء
وعمة الشهداء
الصابرة المحتسبة رفيقة درب والدنا وسنده في كل محطات حياته في حلوها ومرها
ارفعي رأسك عاليا فقد اصطفى الله منا الشهداء وهذا من رضاه علينا. pic.twitter.com/xQ6Q1SX9UI
— Sara Ismael 𓂆 (@sara_hanyia_) August 1, 2024
عظم الله أجرك يا أختاه في استشهاد اسماعيل البطل الرمز الذي لم يساوم ولم يبع ولم يتزعزع رغم الضربات المزلزلة في أبنائه وأحفاذه وشقيقته وأهلها وإخوانه. لك أسمى تحية ولأهلك الصابرين المحتسبين وربنا كريم وسيعلم الخونة المطبعون أي متقلب سينقلبون.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وجعل قبره روضه من رياض الجنه. انا لله وإنا اليه راجعون.
زوجة شهيد و أم الشهداء وأحفادها شهداء،. اللهم في جنة الفردوس الأعلى من الجنة شهداء فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚩🐖🐒🚩🐖🚀
خنساء فلسطين.
رحم الله المجاهد البطل اسماعيل هنية وهنيئا له بالشهادة. اللهم انزل الصبر والسلوان على زوجته الصابرة المحاسبة وعلى أولاده وكل اهله وبارك فيهم الى يوم الدين
هنيئا لك يازوجة الشهيد وام وحفيدة الشهداء والله انا نغبطتك ونسال الله ان يعطينا مرتبتك فهذا هو الفوز العظيم
هنيئا لكم يا اختاه ان شاءالله شهدائكم في الفردوس الاعلى باذن الله
عظم الله أجركم يا أختاه وهنيئا لكم ان شاءالله شهدائكم وكل شهداء فلسطين في الفردوس الاعلى باذن الله