سياسة | عربي | فلسطين

أرملة إسماعيل هنية تودع زوجها بكلمات مؤثرة- (فيديو)

3 - أغسطس - 2024

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“القدس العربي”: أظهرت مشاهد بثتها سارة هنية، ابنة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عبر حسابها على إكس، قيام زوجته الحاجة “أم العبد” بوداع جثمان زوجها الراحل بعد وصوله إلى الدوحة.

وقالت أرملة هنية “سلم على كل شهداء غزة يا حبيبي، حبيبي في الدنيا والآخرة”.

 

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  1. يقول محمود:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 11:04 ص

    عظم الله أجرك يا أختاه في استشهاد اسماعيل البطل الرمز الذي لم يساوم ولم يبع ولم يتزعزع رغم الضربات المزلزلة في أبنائه وأحفاذه وشقيقته وأهلها وإخوانه. لك أسمى تحية ولأهلك الصابرين المحتسبين وربنا كريم وسيعلم الخونة المطبعون أي متقلب سينقلبون.

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  2. يقول حنين:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 11:36 ص

    اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وجعل قبره روضه من رياض الجنه. انا لله وإنا اليه راجعون.

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 11:59 ص

    زوجة شهيد و أم الشهداء وأحفادها شهداء،. اللهم في جنة الفردوس الأعلى من الجنة شهداء فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚩🐖🐒🚩🐖🚀

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  4. يقول جلال:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 12:00 م

    خنساء فلسطين.

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  5. يقول مصطفى المغربي:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 2:16 م

    رحم الله المجاهد البطل اسماعيل هنية وهنيئا له بالشهادة. اللهم انزل الصبر والسلوان على زوجته الصابرة المحاسبة وعلى أولاده وكل اهله وبارك فيهم الى يوم الدين

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  6. يقول الغريب:
    أغسطس 4, 2024 الساعة 8:54 ص

    هنيئا لك يازوجة الشهيد وام وحفيدة الشهداء والله انا نغبطتك ونسال الله ان يعطينا مرتبتك فهذا هو الفوز العظيم

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  7. يقول Mo AbuNijmeh:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 11:05 م

    هنيئا لكم يا اختاه ان شاءالله شهدائكم في الفردوس الاعلى باذن الله

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  8. يقول Mo AbuNijmeh:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 11:20 م

    عظم الله أجركم يا أختاه وهنيئا لكم ان شاءالله شهدائكم وكل شهداء فلسطين في الفردوس الاعلى باذن الله

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