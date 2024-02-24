أرملة نافالني تتهم بوتين باحتجاز جثته- (فيديو)

وارسو: اتهمت أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني يوليا نافالنايا الرئيس فلاديمير بوتين السبت باحتجاز جثته رهينة لإجبار والدته على قبول دفنه في السر.

وقالت نافالنايا في مقطع فيديو نشرته عبر الإنترنت بصوت مرتجف “مضت تسعة أيام منذ أن قتل بوتين زوجي … لكن تبين أن القتل لم يكن كافيا، والآن أخذ جثته رهينة، وأذل والدته لإجبارها على الموافقة على دفنه سرا”.

وأضافت “بوتين.. هو الذي يعطي الأوامر قائلاً: لا تعيدوه، اضغطوا على الأم، اكسروها، أخبروها أن جثة ابنها تتحلل”.

وكانت والدة المعارض ليودميلا نافالنايا أعلنت الخميس أنها تمكنت من رؤية جثة ابنها واتهمت السلطات الروسية بالضغط عليها لدفنه “في السر”.

وبحسب مراقبين، فإن الكرملين يخشى أن تتحول الجنازة إلى حدث عام، خاصة وأن روسيا تنظم انتخابات رئاسية في منتصف آذار/ مارس المقبل من المتوقع أن يفوز فيها بوتين مرة أخرى.

وقالت أرملة نافالني متوجهة إلى بوتين “عذبته عندما كان على قيد الحياة، والآن تعذبه بعد وفاته”.

ويتهم فريق نافالني الذي توفي بعد ثلاث سنوات من سجنه في ظروف صعبة، الكرملين بقتله والسعي لإخفاء أي أثر لذلك.

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(أ ف ب)