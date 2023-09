أرمينيا تسجّل وصول أكثر من 28 ألف لاجئ من قرة باغ والتدفق مستمر- (صور وفيديو)

ممر لاتشين (أذربيجان): تواصل أرمينيا الأربعاء استقبال عشرات آلاف اللاجئين من ناغورني قرة باغ، بعد أسبوع من الهجوم الخاطف الذي نفذته أذربيجان في هذه المنطقة الانفصالية في القوقاز وغالبية سكانها من الأرمن.

وصل نحو 28120 لاجئًا حتى الآن إلى أرمينيا، على ما أعلنت يريفان الثلاثاء. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن الأسبوع الماضي أنّ بلاده التي يبلغ عدد سكانها 2,9 مليون نسمة تستعدّ لاستقبال 40 ألف لاجئ من ناغورني قرة باغ.

وتعهّدت أذربيجان السماح للانفصاليين الذين يسلّمون أسلحتهم بالذهاب إلى أرمينيا، وفتحت الأحد الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني قرة باغ بهذا البلد، بعد أربعة أيام من استسلام الانفصاليين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وضع المنطقة تحت سيطرة باكو.

ويتواصل تدفّق السيارات التي تقل عائلات وممتلكات إلى آخر نقطة تفتيش أذربيجانية قبل دخول الأراضي الأرمينية عن طريق معبر لاتشين. وأدّى التدفق الضخم للاجئين إلى اختناقات مرورية ضخمة على الطريق الوحيد الذي يربط “عاصمة” الإقليم ستيباناكيرت بأرمينيا.

NAGARNO-KARABAKH

Armenian Christians flee as Azerbaijan prepares to carry out genocide

Israel have armed Muslim Azerbaijan to the teeth over the past year, enabling these attacks against Christians in Armenia pic.twitter.com/5aLazmG0eB

— Catholic Arena (@CatholicArena) September 26, 2023