سياسة | دولي

أرمينيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين

21 - يونيو - 2024

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يريفان: أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية الجمعة، الاعتراف بدولة فلسطين بهدف المضي قدما نحو السلام في الشرق الأوسط، مشدّدة على أن “الوضع حرج في غزة”.

وقالت الوزارة في بيان: “إذ تؤكد جمهورية أرمينيا احترامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف بدولة فلسطين” مشيرة إلى أن “يريفان ترغب بصدق في تحقيق سلام دائم في المنطقة”.

ورحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بالقرار الأرميني وكتب على منصة إكس: “هذا انتصار للقانون والعدالة والشرعية ونضال شعبنا الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال”.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة، استدعاء سفير أرمينيا لجلسة توبيخ بعد قرار بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: “بعد اعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية، استدعت وزارة الخارجية سفير أرمينيا لدى إسرائيل لتوبيخه بشدة”.

يذكر أن سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا أعلنت الشهر الماضي اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 21, 2024 الساعة 11:06 ص

    بركات طوفان الأقصى المبارك يا مبارك والله يعجل بتحرير فلسطين كل فلسطين و ينصر أحرار غزة العزة و الصمود والبطولة على أعداء الأرض والدين بجاه المنتقم الجبار الذي لا تعجزه عصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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