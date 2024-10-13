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أرناوتوفيتش يقود النمسا للفوز 5-1 على النرويج بدوري الأمم

13 - أكتوبر - 2024

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لينتس- النمسا: سجل ماركو أرناوتوفيتش هدفين في فوز النمسا 5-1 على النرويج التي انهار دفاعها اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبهذا تتساوى النرويج والنمسا وسلوفينيا، التي فازت 1-صفر على كازاخستان في وقت سابق اليوم، ولكل منها سبع نقاط. وتتذيل كازاخستان المجموعة بنقطة واحدة.

وحرم القائم إرلينغ هالاند، الذي أصبح الهداف التاريخي للنرويج بعد الفوز 3-صفر على سلوفينيا يوم الخميس الماضي برصيد 34 هدفا، من التسجيل في الدقيقة السادسة في أخطر الفرص التي سنحت لمهاجم مانشستر سيتي في مباراة من طرف واحد.

وبعد دقيقتين من فرصة هالاند، أطلق أرناوتوفيتش تسديدة صاروخية ارتدت من العارضة إلى داخل الشباك، لكن ألكسندر سورلوث أدرك التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 39 قبل أن تتأخر النرويج مجددا قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول. هذه المرة اعترض المدافع النرويجي أندريا هانش أولسن متهورا طريق كريستيان بومجارتنر ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها أرناوتوفيتش الهدف الثاني.

وتسارعت وتيرة الانهيار الجماعي لمنتخب النرويج بداية من الدقيقة 58، إذ تلقت شباكه ثلاثة أهداف من ضربات رأس في غضون 13 دقيقة لعبها فيليب لينهارت، شتيفان بوش والبديل ميخائيل جريجوريتش بعد دقائق من نزوله أرضية الملعب.

(رويترز)

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