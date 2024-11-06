أزمات التهجير في مصر: اشتباكات بين الأهالي وقوات الجيش في قرية في مطروح

القاهرة ـ «القدس العربي»: أزمة تهجير المواطنين من منازلهم وأراضيهم في عدة مناطق في مصر لإقامة مشروعات استثمارية، أو تنفيذ عمليات عسكرية تؤرق المصريين. فبعد سيناء وجزيرة الوراق، برزت قضية قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة في محافظة مطروح.

فقد شهدت اشتباكات بين عدد من الأهالي وقوات تابعة للجيش كانت في طريقها لإتمام حصر وإخلاء منازل القرية، تمهيدا لتسليمها لشركة مملوكة لرجل الأعمال المصري طلعت مصطفى، ضمن الأراضي المخصصة لمشروع «ساوث ميد» في منطقة الساحل الشمالي.

وأصيب شاب يدعى عبد القادر صافي أبو لبكم، بطلقة نارية. وقالت مصادر محلية إن المصاب نقل إلى أحد مستشفيات الجيش.

واجتمعت قيادات من الأجهزة الأمنية ومديرية أمن مطروح بعدد من أهالي القرية، في وقت اضطرت الشركة لسحب معداتها من المشروع، خشية تطور حالة الاحتقان لدى الأهالي خصوصا بعد إصابة أحدهم بالاشتباكات.

وهذه هي المرة الثالثة التي تشهد القرية اشتباكات مع الجيش، وكانت المرة الأولى في مارس/آذار 2022، ثم في المرة الثانية خلال أبريل/نيسان الماضي، وألقي خلالها القبض على عدد من الأهالي.

وبدأت أزمة القرية مطلع عام 2022 عندما فوجئ الأهالي بمجموعة من المهندسين والفنيين المتخصصين يقومون برفع أبعاد الأراضي التي يقطنون فيها من أجل تخطيط جديد للمنطقة لإنشاء طرق وكهرباء وخدمات للقرية.

وسبق أن أرسل الأهالي، في مارس/ آذار الماضي، مناشدة إلى رئيس الجمهورية، جاء فيها: «فوجئ الأهالي خلال الأشهر الماضية بلجنة من القوات المسلحة تقوم بوضع إحداثيات وعلامات على جزء من أرض المنطقة القريبة من رأس الحكمة، وحصر المباني والأراضي الزراعية. وعندما تصدى لهم الأهالي وأخبروهم بأنهم يملكون الأراضي والمباني بموجب عقود ملكية موثقة، أخبرهم أعضاء اللجنة بأن الحصر ضروري، وأنه في صالح الأهالي».

جزيرة الوراق

وخرج مصطفى، بعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، بعدما أدين في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في دبي عام 2008.

وتقع القرية بالقرب من منطقة رأس الحكمة، التي حصلت الإمارات عليها مقابل ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية لتنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط شمال غرب البلاد.

في السياق، نشرت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» مذكرة تحمل آلاف التوقيعات للتضامن مع أهالي جزيرة الوراق في نيل مصر، بالتزامن مع فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الحالية في القاهرة.

وتضامن آلاف الأشخاص مع عريضة المفوضية لدعم سكان جزيرة الوراق وللمطالبة بوقف عملية التهجير وإخلاء الأهالي من منازلهم فيها، ووقع على العريضة مئات المتضامنين من بينهم ممثلون لأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني.

وأعلن الموقعون على العريضة تضامنهم وانضمامهم لمطالب عائلات جزيرة الوراق، عقب اجتماعهم يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتمسك الأهالي بأراضيهم ومنازلهم، وحقهم في تملك منازلهم مرة أخرى بعد تطوير الجزيرة، واستكمال العلاج للمصابين في هجومات قوات الأمن، والتي تضمن بعضها عاهات دائمة، ورفع الحصار المفروض على سكان الجزيرة وعودة حركة المعديات الى عملها.

رفضوا إخلاء منازلهم وأراضيهم… وحملة توقيعات تضامن مع أهالي الورّاق

وطالب الموقعون الحكومة المصرية برفع الحصار الأمني المفروض على أهالي جزيرة الوراق منذ عام 2017 حتى يومنا هذا، والذي نتج عنه استحواذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ما يقرب من 71٪ من أراضي الجزيرة بالإكراه.

وحملت العريضة عدة مطالب، منها بحث جميع البدائل الممكنة للإخلاء بالتشاور مع الأسر لتفادي خطط الإخلاء بما في ذلك حقوق الطعن القانوني على هذه القرارات حال استمرارها، والالتزام الكامل بالمادة 63 من الدستور المصري التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك الالتزام بمعاهدات مصر الدولية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري كجزء من «الحق في مستوى معيشي كاف» كما جاء في المادة 11 (1) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966.

وأكد الموقعون على العريضة ضرورة ألا تؤدي عمليات الإخلاء إلى تشريد الأفراد أو انتهاك حقوق الإنسان الأخرى. وفي حال عدم قدرة المتضررين على إعالة أنفسهم، يجب على الدولة توفير سكن بديل أو إعادة توطين ملائمة. وفي الحالات المبررة للإخلاء، يجب تنفيذ العملية وفقًا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع الامتثال لمبادئ التناسب والمعقولية، وإتاحة سبل الانتصاف القانونية والمساعدة القانونية للمتضررين من قرارات التهجير والإخلاء.

وطالبوا بضرورة ضمان التشاور الحقيقي مع المتضررين، ومنحهم مهلة كافية، وتوفير المعلومات حول الإخلاء والغرض البديل من الأرض، فضلاً عن حضور مسؤولين حكوميين أثناء العملية، وتحديد الأفراد المسؤولين عنها بوضوح، ويجب تجنب الإخلاء في الظروف الجوية السيئة أو الليل، مع إتاحة سبل الانتصاف القانونية والمساعدة القانونية للمتضررين.

وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة المصرية، في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشكل مفاجئ وبدأت بإخلاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تسببت في سقوط قتيل بالرصاص الحي وإصابات بين الأهالي وقوات الأمن. وأواخر شهر يوليو/ تموز 2023، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية – مؤسسة رسميةـ صورا قالت إنها لمدينة «حورس» جزيرة الوراق «سابقا».

وكشفت الهيئة عن خطة تحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية، وعلقت الهيئة على الصور: “نعم. مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم”.

وتابعت: تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فداناً أي ما يعادل 6.36 كيلومترا مربعا، وتصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنيه.

وحسب الهيئة المصرية للاستعلامات، قدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه مصري، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.

وزادت: يضم المشروع 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشا سياحيا، وإسكانا استثماريا.

وسبق وكشف مكتب (آر أس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق، يعود إلى عام 2013، اعتبر تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.

ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية بعد إخلائها من السكان، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك.

وعلى الحدود الشرقية، قالت منظمة «سيناء لحقوق الإنسان» إن محكمة مصرية قررت تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات «حق العودة» والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري، بعد انتهاء الحرب على الإرهاب.

حق العودة

وبدأت الأزمة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما تجمّع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة إلى أراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وحنثها بوعودها بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، أغسطس/ آب 2023، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.