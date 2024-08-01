أزمة الإصابات تتواصل في مانشستر يونايتد

لندن: تتواصل مشاكل فريق مانشستر يونايتد مع الإصابات حيث اضطر الثنائي ماركوس راشفورد وأنتوني للخروج من المباراة الودية التي فاز بها الفريق على ريال بيتيس الإسباني 3 / 2.

وخسر إيريك تن هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالفعل ليني يورو وراسموس هويلوند بسبب مشاكل بدنية خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن التقارير الإعلامية أفادت أن مانشستر يونايتد سيفقد جهود ليني يورو لمدة ثلاثة أشهر بسبب إصابة في القدم، فيما سيغيب هويلوند حتى أيلول/ سبتمبر المقبل بسبب شد في أوتار الركبة.

وسجل راشفورد هدفا من ركلة جزاء في المباراة التي فاز بها يونايتد على بيتيس، ولكنه خرج وهو يشعر بألم بعد مرور ساعة من اللعب إثر تعرضه لضربة في الكاحل الأيمن.

وكان أنتوني واحدا من بين ثمانية لاعبين شاركوا كبدلاء ولكنه لم يستطع إكمال المباراة.

وغادر اللاعب البرازيلي الملعب في الدقيقة 86 وظهر وهو حزين حيث توجه مباشرة للنفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

(د ب أ)