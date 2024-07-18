23 في المئة تراجع في إيرادات قناة السويس بسبب التحديات الأمنية في البحر الأحمر

القاهرة- “القدس العربي”:

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة العابرة في القناة تأثرت بشدة بسبب أزمة البحر الأحمر.

وأضاف ربيع خلال لقائه الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والسفيرة الأمريكية لدى القاهرة هيرو مصطفى، أن التحديات الأمنية دفعت العديد ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة.

ولفت إلى أن الإيرادات تراجعت 23.4% إلى 7.2 مليارات دولار العام المالي 2023-2024 مقابل 9.4 مليارات خلال العام المالي 2022-2023.

وأكد ربيع أن قناة السويس تعد ركنا رئيسيا لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابا واضحا في الآونة الأخيرة في ضوء التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.

وتطرق رئيس الهيئة إلى تأثير التوترات الراهنة في البحر الأحمر، مؤكدا أنها لا تؤثر فقط على قناة السويس بل أيضا على سوق النقل البحري وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية والتي أثبتت بأنه لا يوجد بديل حقيقي لقناة السويس حيث أدى اتخاذ طرق بديلة للقناة إلي زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.

ولفت إلى أن قناة السويس مستمرة في دعم عملائها ومحاولة تقليل تأثير الأوضاع الراهنة من خلال تلبية متطلبات المرحلة عبر التواصل المباشر مع العملاء واستحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة لم تكن متاحة من قبل.

وأضاف أن استراتيجية تطوير القناة تمضي بخطوات متسارعة ولم تتوقف رغم التحديات المختلفة بهدف تعزيز قدرات القناة ورفع كفاءتها وزيادة تنافسيتها وتأكيد ريادتها للطرق الملاحية العالمية.

وشدد رئيس الهيئة على كفاءة منظومة الأمان والسلامة البحرية للسفن العابرة للقناة من خلال ما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة في مجالات الإرشاد والإنقاذ البحري وخدمات الإصلاح والصيانة وغيرها من الخدمات الملاحية، بالإضافة إلى ما تحظى به من تأمين كامل من قبل القوات المسلحة المصرية.

من جانبه، أعرب الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في إدارة الأزمات والتعامل مع تداعيات التحديات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، مثمنا الجهود المصرية في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وتطويره بصورة مستمرة بما يدعم الدور الحيوي للقناة.

كما أكدت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى على ضرورة عودة الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة العالمية، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع في القريب العاجل.