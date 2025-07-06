أزمة الرسوم القضائية.. نقابة المحامين المصريين تعلن إرجاء “الإضراب العام” 

القاهرةـ “القدس العربي”:

أرجأت نقابة المحامين المصريين، تنفيذ الإضراب العام التي كانت دعت أعضائها للدخول فيه وكان من المفترض أن يبدأ غدا الاثنين ويستمر ليومين، رفضا لزيادة الرسوم القضائية.

وجاء القرار في أعقاب اجتماع عقده عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، السبت، مع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و8 يوليو 2025، وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض.

وأصدرت النقابة بيانًا عن الاجتماع، قالت فيه: في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حسم المشكلة المتعلقة بـ”الرسوم غير الدستورية” المسماة بـ”رسوم الخدمات المميكنة”، وفي ظل ما قطعناه من شوط طويل في هذا الإطار، وذلك على النحو الذي اتصل به علم القاصي والداني، وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن.

وأضافت: وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.

وتابعت: وبعد طرح الأمر للحوار والمناقشة بما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة وصالح الوطن والمواطنين؛ فقد استقر الرأي على إرجاء تنفيذ الإضراب لميعاد يتم تحديده فيما بعد في ضوء ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد توصلًا لحل مشكلة هذه الرسوم.

وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/ آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسما جديدا بمسمى مراجعة الحوافظ بواقع 33 جنيها عن كل ورقة.

وخلال السنوات الماضية، ارتفعت رسوم التقاضي بنسب تصل إلى 1000 في المئة، فيما استحدثت مؤخرا رسوما بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات للمحامين.

إلى ذلك أعلنت عشر منظمات حقوقية مصرية، السبت، تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في احتجاجاتها على فرض زيادات وصفت بـ”التعسفية” على رسوم التقاضي من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة.

عشر منظمات حقوقية مصرية أعلنت تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في احتجاجاتها على فرض زيادات وصفت بـ”التعسفية” على رسوم التقاضي

وأكدت المنظمات في بيان مشترك، نشرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن هذه الزيادات لا تمثل فقط عبئًا على المحامين، بل تشكل تهديدًا مباشرًا للحق الدستوري للمواطنين في الوصول إلى العدالة، ومخالفة لمبدأ عدم فرض رسوم جديدة إلا بقانون، وفقًا لأحكام محكمة القضاء الإداري في سوابق مماثلة.

ولفتت إلى أن “تسليع” خدمات التقاضي عبر فرض رسوم على الخدمات المميكنة يكرّس التمييز بين المواطنين على أساس الدخل، ويحول دون لجوء الكثيرين إلى القضاء.

وقالت المنظمات، إنه إزاء تكرار فرض رسوم غير دستورية على التقاضي تحت مسمى خدمة الميكنة، أبدت نقابة المحامين اعتراضها وسلكت محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ بدأت بمفاوضات مع كافة الجهات المعنية، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، غير أن المحاكم واجهت ذلك بشطب الدعاوى أو حجزها للحكم دون دفاع.

وترى المنظمات الحقوقية أن نقابة المحامين المصرية لا يقتصر دورها على تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها، بل يمتد دورها إلى كفالة حق الدفاع، وتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين، فالمحامي أحد الأذرع القوية والمهمة إلى جانب القضاء والادعاء العام في تطبيق العدالة على أرض الواقع. كما أن وثيقة المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة، أشارت في المادة 25 إلى تعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة.