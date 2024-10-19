أزمة الغذاء في قطاع غزة

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ستصيب العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي سنة وزيادة اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب و ستصيب العرب والمسلمين اللعنة لسوكتهم وتأخرهم عن حقن دماء الفلسطنينيين منذ 1948، والقادم أدهى وأعظم لو تعلمون ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀🔥
ستصيب العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي سنة وزيادة اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب و ستصيب العرب والمسلمين اللعنة لسوكتهم وتأخرهم عن حقن دماء الفلسطنينيين منذ 1948، والقادم أدهى وأعظم لو تعلمون ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀🔥