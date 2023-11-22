أزمة المساعدات ورفض التهجير تسيطر على مباحثات السيسي وعبدالله في القاهرة- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:

سيطر ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، على القمة المصرية الأردنية التي عقدت في القاهرة الأربعاء.

وكان العاهل الأردني وصل القاهرة الأربعاء في زيارة خاطفة، جاءت بعد ساعات من الإعلان عن توصل لاتفاق هدنة الأربعة أيام في قطاع غزة.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي وعبدالله، رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وأكدا على ضرورة العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، تجسيداً للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي وعبدالله رفضهما لسياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، ولأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.

وأضاف البيان: أكد الرئيس المصري والعاهل الأردني على أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني، حذر الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، من تداعيات “كارثية” إن استمرت إسرائيل في عملياتها البرية بغزة، أو توسيع نطاقها في الجنوب، ومن عنف المستوطنين “المتطرفين” في الضفة الغربية والقدس، والذي قد يؤدي إلى توسع خطير للصراع وخروج الوضع في الضفة عن السيطرة.