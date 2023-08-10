أزمة المياه في رام الله والبيرة.. الاحتلال أبرز الأسباب وموجات الحر تضاعف معاناة المواطنين

رام الله- “القدس العربي”:

بحسب آخر الخرائط والقراءات الجوية، فإن جبهة هوائية حارة جدًا تتقدم تجاه منطقة بلاد الشام، ومن المتوقع أن تشهد المناطق الفلسطينية موجة حارة شديدة ابتداءً من السبت، وخاصة الأغوار والسهول الشمالية والجبال.

ويوصي الراصد الجوي في موقع “طقس فلسطين الحدث” عاصم عصيدة، بالإكثار من شرب الماء والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، لكن المفارقة التي يقدمها هذا الصيف في فلسطين المحتلة، وتحديدا المناطقة المحيطة بمدينتي رام الله والبيرة هي أنها تعاني نقصا حادا في مياه الشرب التي تصل إلى منازل المواطنين.

وعبر محطات الإذاعة المحلية، وتحديدا في برامج الشكاوى الصباحية، يبث مواطنون شكاويهم بخصوص نقص المياه عن المدن والبلدات الفلسطينية.

وعلى محطة “راية أف أم” التي تبث من رام الله يشير مواطنون من بلدة بيرزيت شمال البيرة، إلى أن المياه لم تصلهم منذ أكثر من أسبوعين. فيما يشكو مواطنون من عدم وصول الماء إلى منازلهم حتى بعد المواعيد التي تحدثت عنها الجهة الفلسطينية، صاحبة امتياز توزيع المياه.

أما المذيع طارق الشريف مقدم برنامج “مع الناس” على أثير “راية” فلا يبدو أن لديه ما يطمئن به المواطنين المتصلين والمستمعين، حيث يشير إلى تصريحات مدير مصلحة مياه محافظة القدس عبد الخالق الكرمي التي يحذر فيها “من كارثة حقيقية قادمة لا محالة”.

ويشدد الشريف إلى أن الحل المثالي الذي كان يلجأ إليه الأهالي كان يتمثل في شراء المياه من خلال خزانات خاصة، وهو ما يكبدهم نفقات مالية عالية. ويشير في برنامجه الصباحي إلى أن سعر خزان المياه وصل إلى أكثر من 500 شيقل إسرائيلي.

مدير مصلحة مياه محافظة القدس عبد الخالق الكرمي، اعتبر أن أزمات المياه ترتبط بكل فصول الصيف، والسبب فيها يرتبط بنقص كميات المياه التي تصل المصلحة، في ظل تزايد الكميات التي يحتاجها المواطنين، حيث يتضاعف استهلاكهم.

ويشدد على أن المصلحة تعاني “نقصا دائما”، وهو أمر يتضاعف مع الصيف. أما عن أسباب تزايد الأزمة في هذا العام فيضعه في ثلاثة أسباب، وهي: نقص كميات المياه وتذبذب تزويد المصلحة، وهو أمر يؤثر على توزيع المياه، في ظل ضعف ضغط الشبكة في أثناء عملية تشريب المواطنين، وهو ما يؤثر على وصول المياه إلى المناطق المرتفعة، وارتفاع الاستهلاك داخل المحافظة بفعل دخول مجموعات كبيرة من المغتربين القادمين من خارج البلاد، وموجات الحر الشديدة التي ضربت المنطقة.

ويتابع الكرمي في حديث صحافي: “بالأرقام قمنا بإجراء تحليل لمصادر تزويد المصلحة بالمياه مقارنة مع 2022، وتبين أن هناك فرقا كبيرا في الكميات والضغوط، هناك فرق في تزويد المصلحة بالمياه، وارتفاع في الاستهلاك داخل المحافظة، فكمية المياه ذاتها ومتذبذبة، فيما المواطنون يتضاعفون”.

ووصف الكرمي أن المصلحة تعاني من جهتين، حيث يعاني القائمون عليها بصفتهم مواطنين، وكمسؤولين عن عملية التوزيع أيضا، “أنا أعاني بألم بصفتي مسؤولا غير قادر على توفير المياه للناس، وكمواطن لم أحصل على حقي بالمياه”.

ويشير إلى أن المصلحة ضحية في المعادلة مثل المواطن، حيث لا تحصل على الكميات اللازمة، فهي تحصل على نصف الكمية التي يحتاجها المواطنون، فيما يطلب منها توزيعها نصف الكمية على مساحة تقدر بـ 600 كيلو متر مربع، وهي منطقة امتياز المصلحة.

وعن الموارد التي توفر المياه للمصلحة، يقول: “هناك أقل من 10% موارد المياه مصدرها آبار الشركة في منطقة عين سامية، أما 90% من المياه فمصدرها الجانب الإسرائيلي”.

ويشدد أن هناك خصوصية في التعامل مع محافظة رام الله والبيرة وهي تختلف عن أية محافظة فلسطينية، وسبب هذه الخصوصية يرتبط بالهجرة الفلسطينية الداخلية إليها، ومضاعفة النمو العمراني أكثر من أية محافظة أخرى.

وفي نهاية حديثه، يشير إلى مفارقة فلسطينية في ظل دولة الاحتلال، فمقدمو خدمات المياه في العالم لا يعملون على توزيع المياه، بل يكون هناك منظومة من الشبكات والآبار ومحطات الضخ والتوزيع تعمل على توفير المياه طوال 24 ساعة يوميا، لكن ما يجري في فلسطين مسألة ظالمة ومجحفة بحق المصلحة ولمواطنين.

ويضيف: “من حق المواطن أن تكون المياه متوفرة ومتاحة طوال 24 ساعة، ومن دون أن يكون هناك خزانات على سطح المنازل والعمارات”.

ويناشد الكرمي المسؤولين العمل على توفير كميات مناسبة للمياه كي تتوقف معاناة المواطنين، حيث تقدمت بطلب من سلطة المياه الفلسطينية للعمل على توفير وصلة طارئة لحل أزمات المياه في المناطق شمال مدينتي رام الله والبيرة.

وكان الكرمي قد أطلع رئيس سلطة المياه مازن غنيم على انخفاض كميات المياه الموردة للمصلحة والتي قدرت بـ6000 متر مكعب، وهو الأمر الذي وضع برنامج توزيع المياه في المحافظة برمته على المحك في ظل التذبذب المتكرر بتزويد المياه على الوصلة الرئيسية والذي يعيق وصول المياه خاصة إلى المناطق المرتفعة.

وأصدرت سلطة المياه الفلسطينية في وقت سابق، بياناً قالت فيه إن تفاقم الأزمة المائية الذي تشهده عدد من المدن والقرى الفلسطينية، هو نتاج السياسات الإسرائيلية المائية التميزية، وفي مقدمتها سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من المصادر المائية في الضفة الغربية، الأمر الذي يعتبر السبب الرئيسي في العجز المائي الكبير في معظم محافظات الوطن، في ظل ازدياد الحاجات المائية إلى التنمية في القطاعات الاقتصادية المتعددة. والذي يتفاقم سنويا وخصوصا في فصل الصيف، كنتيجة طبيعية للطلب المتزايد على المياه.

وجاء في البيان أن هذه الانتهاكات المتمثلة في تخفيض الضغط وتقليص الكميات تأتي تنفيذا للنهج التصعيدي للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وكانت شركة “ميكروت” قد قامت قبل أسبوعين بتقليص كمية التزود اليومي المتفق عليها إلى ما معدله 25% تقريبا من الكمية اليومية في محافظة الخليل وبيت لحم.

وأشار بيان سلطة المياه إلى أن ما تشهده محافظة رام الله والبيرة، وتحديدا مناطق امتياز مصلحة مياه القدس، هو جراء هذا الوضع الذي فرضته سياسات الاحتلال المائية التميزية، والذي أدى إلى بقاء كميات المياه المزودة للفلسطينيين تراوح مكانها من دون زيادة في الكميات توازي التمدد العمراني والتزايد السكاني وازدياد متطلبات القطاعات التنموية كالسياحة في المحافظة، الأمر الذي فرض العجز المائي القائم.

وقال البيان إنه ومما يفاقم المشكلة ما تقوم به إسرائيل من تخفيض كميات المياه بما معدله 15% تقريبا من الكميات المتفق عليها لتزويد المحافظة، إضافة إلى التذبذب الحاصل في ضغط المياه في عدد من المناطق، والذي أدى إلى مشكلات إدارية في توزيع المياه وبالتالي عدم وصولها إلى المناطق المرتفعة.

وشدد البيان على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الشهر الجاري وحتى اليوم بتخفيض الكميات للفلسطينيين رغم كل محاولات التواصل والضغط من قبل المجتمع الدولي، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد استخدام المياه كأداة للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتدحض حجج الاحتلال الواهية بوجود أعطال فنية. وخصوصا أن الحكومة الإسرائيلية تعي مدى خطورة هذا التقليص في هذا الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعاً غير مسبوق على درجات الحرارة، والذي يجعل للمياه قيمة أكبر كمتطلب إنساني للتعامل مع موجات الحرارة لمختلف فئات المجتمع، وخصوصا الأطفال والنساء والشيوخ.

وبحسب سلطة المياه، فإن تواصل الانتهاكات الإسرائيلية سيكون له انعكاسات لا تقف عند المخاطر المترتبة على العجز في توفير الحاجات الأساسية للشرب والاستخدامات المنزلية، وبالتالي زيادة المعاناة اليومية للفلسطينيين، بل يتعداها إلى انعكاسات كبيرة تهدد الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تأثيرها المباشر على العديد من القطاعات، وعلى رأسها الزراعة بانخفاض الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي، وابتعاد ألوف من الفلسطينيين عن الزراعة كمصدر أساسي ووحيد للدخل، وإجبارهم على ترك زراعة أرضهم والتوجه نحو سوق العمل الإسرائيلية، مرورا بضرب قطاعات الصناعة والسياحة وعزوف المستثمرين لعدم توفر المياه كمقوم أساسي، وصولا إلى تفاقم البطالة وضعف القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني. أمور مجتمعة تؤدي إلى ضعف القدرة الإنتاجية الفلسطينية لخدمة سياسات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل المواطن الفلسطيني مجبرا إلى مستهلك للمنتجات الإسرائيلية.

ويوجد في الضفة الغربية ثلاثة أحواض ضخمة للمياه توفر أكثر من 650 مليون متر مكعب، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها، ولا يتيح للفلسطينيين إلا الاستفادة من 20% منها فقط.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه، فإن فلسطين تعتمد بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 76.4% من مجمل المياه المتاحة. حيث أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى الحد من قدرة الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”.

ووصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي 96.1 مليون متر مكعب عام 2021، والتي تشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 438.4 مليون متر مكعب، منها 37 مليون متر مكعب مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و297.8 مليون متر مكعب مياه يتم ضخها من الآبار الجوفية، و7.5 ملايين متر مكعب مياه شرب محلاة وتشكل 1.7% من المياه المتاحة.

كما أشار التقرير إلى أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي 86.3 لتراً من المياه، وعند مقارنة هذا المعدل باستهلاك الفرد الإسرائيلي يلاحظ أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يزيد بثلاثة أضعاف الفرد الفلسطيني، إذ بلغت حصة الفرد الإسرائيلي نحو 300 لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين الإسرائيليين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.