أزمة النزوح تثير ارتياباً وتوترات بين اللبنانيين- (صور)

بيروت: على وقع القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، تدفّقَ عشرات الآلاف من سكان المنطقة إلى بيروت وضواحيها، ما يثير حساسيات وارتياباً وتوترات في بعض المناطق، في بلد لطالما عانى من المشاحنات والانقسامات الطائفية والسياسية.
تروي كريستينا أن عائلتها استقبلت أسرة نازحة في منزلها في بيروت، لكنها سرعان ما أُرغمت على مطالبة العائلة الشيعية القادمة من الضاحية الجنوبية، بالرحيل بعدما عبّر جيرانها عن ذعر وخشية من أنّ تضم الأسرة عناصر في “حزب الله” قد تستهدفهم اسرائيل.
وتقول الشابة (30 عاماً)، التي فضّلت عدم إعطاء اسمها كاملاً بسبب حساسية المسألة، لوكالة فرانس برس: “اكتشف جيراننا أننا نستضيف أشخاصاً من الضاحية، وشعروا بالذعر، وبدأوا بطرح أسئلة”.
وتضيف: “هناك توتر وارتياب متزايد تجاه النازحين المنتمين إلى الطائفة التي ينتمي إليها عناصر حزب الله”.
وفي حين يتمتع “حزب الله”، وهو التنظيم الوحيد الذي لم يسلّم سلاحه بعد الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، بدعم كبير في صفوف الطائفة الشيعية، يحمّله عددٌ كبير من اللبنانيين مسؤولية إدخال البلاد في حرب مع إسرائيل لا يريدونها.
وبعد عام من فتحه ما أسماه “جبهة إسناد” لقطاع غزة من لبنان ضد اسرائيل دعماً لحركة “حماس”، التي تخوض حرباً مع الدولة العبرية، تحوّلت المناوشات الحدودية إلى حرب مفتوحة، منذ 23 أيلول/سبتمبر، مع تكثيف إسرائيل قصفها على مناطق تعتبر معاقل للحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. لكنها أيضاً تستهدف أماكن في مناطق غير محسوبة على الحزب، مثل منطقة عاليه في الجبل، والشمال، والوسط.
وتقول إسرائيل إن كل استهدافاتها هي لمستودعات أسلحة، أو قياديين، أو بنى تحتية، أو منشآت للحزب الشيعي.
وأدّى القصف، منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر، إلى استشهاد أكثر 1100 شخص، بحسب أرقام رسمية، ونزوح أكثر من مليون شخص.
وافترش عددٌ كبير من النازحين الطرق في عدد من شوارع بيروت، أو تكدّسوا داخل مدارس تحوّلت إلى مراكز إيواء. أما الأكثر حظاً، فتمكّنوا من استئجار منازل، أو الاحتماء عند أقارب لهم.
خلال الأسبوعين الماضيين، باتت بيروت أكثر اكتظاظاً، وزحمة السير فيها خانقة أكثر من العادة، وكل ذلك يثير قلق كثيرين.
وتقول سهير (58 عاماً)، وهي ربة منزل، إنّ الذعر انتاب جيرانها، بعدما انتقلت إلى مبنى سكنهم عائلة شيعية ترتدي نساؤها العباءة الشرعية السوداء.
وتروي أنها تلقّت اتصالاً هاتفياً من جارة مذعورة نازحة بدورها قالت لها “لم نهرب من الجنوب لنموت هنا”.
وتقول إنّ ليس للأسرة انتماء سياسي، “هم مجرد أناس متدينين”.
وتضيف: “أصبحنا نرى بشكل متزايد نساء يرتدين العباءة السوداء، ورجالاً ملتحين، وشباباً يرتدون الأسود (اللباس المعتاد لعناصر “حزب الله”)”، وهذا “مشهد لم نعتد رؤيته” في وسط بيروت.
وتتحدّث المرأة عن جوّ عام من الريبة بين السكان، مشيرة إلى أنها باتت تشعر به هي أيضاً. فعندما ذهبت لتناول القهوة في منزل صديقتها، اكتشفت أن هذه الأخيرة تستضيف نازحين، من بينهم رجال ملتحون. فقطعت زيارتها لأنها كانت قلقة من أنهم قد يكونون أعضاء في “حزب الله”.
وتتابع: “ينظر الناس إلى بعضهم البعض بريبة في الشوارع (…). إنهم خائفون من بعضهم البعض”.
ولا يقتصر هذا التوتر على بيروت، إذ امتد أيضاً إلى مجتمعات خارج العاصمة في بلد لا يتجاوز عدد سكانه الستة ملايين نسمة، بينهم حوالى مليون ونصف مليون لاجئ، ولم تندمل فيه جروح الحرب الأهلية تماما بعد.
ويقول عماد (68 عاماً)، الذي يعيش في قرية درزية في جبل لبنان: “اعتاد الناس تأجير المنازل لأي شخص، لكنهم الآن يتوخّون الحذر الشديد”.
في قرية مسيحية قريبة من بيروت، يقول إيلي (30 عاماً) إن أحداً لم يؤجّر شققاً لنازحين في القرية.
ويضيف: “الناس خائفون لأننا لا نعرف من منهم، وإذا كانوا أعضاء في حزب الله”.
ويتابع: “يخشون أيضاً أن يبقى النازحون عندهم بشكل دائم، أو شبه دائم، لأن العديد من منازلهم دمرت”.
في بيروت، اقتحم بعض النازحين مباني فارغة بحثاً عن مكان للنوم، ما أعاد إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية، التي قتل فيها أكثر من 150 ألف شخص، وانتشرت خلالها على نطاق واسع عادة “مصادرة المنازل” الفارغة من أصحابها.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي، في بيان، الأسبوع الماضي، أن “عدداً صغيراً جداً” من النازحين “احتلوا ممتلكات خاصة”، مضيفة أنها “تعمل على إخراجهم”، بعد “تأمين سكن بديل لهم”.
ويقول رجل الأعمال رياض (60 عاماً) ،الذي يعيش في الخارج، إن شقيقة زوجته انتقلت إلى شقته منعاً لدخول أي غريب.
ويقول: “شهدنا هذا في السبعينات والثمانينات”، عندما كانت مجموعات مسلحة تستولي على الشقق، وتعطيها لعائلة نازحة.
وقال: “استغرق الأمر من بعض الناس عقداً من الزمن قبل استعادة منزلهم. (…) لهذا السبب يشعر الناس بالذعر”.
وتابع: “حدث ذلك من قبل، وسيحدث مرة أخرى”.
(أ ف ب)
منذ هجوم عناصر حزب ايران في 7اذار لم يعد احد يثق فيهم أو يامن غدرهم
لن يلدغ اللبنانيون والسوريون من حزب الله مرتين
لنستذكر إطلالات حسن نصرالله السابقه ،، سكان تل أبيب مقابل سكان الضاحيه. ، تل أبيب مقابل الضاحيه تهجير اللبنانيين يقابله تهجير الاسرائيليين ،؟ نعم تحققت معادلة الردع حيث تم تهجير آقل من 80 الف مستوطن شمال. فلسطين تحوطا وحذرا ، وتراهم يهيمون على وجوههم في الفنادق الفخمة ، ماكلين. شاربين ونايمين وكثير منهم يلعبون الجولف او يرتادون برك السباحةفي تلك الفنادق ، وأبناؤهم انتظموا بمدارسهم ودور الحضانه ، ويسرون لبعض ان تطول الحرب حتى يبقوا بالفنادق ، بدلا من مستوطنات مزدحمه ، بالمقابل اكثر من مليون شيعي لبناني ينعمون بالنوم على قارعة الطريق. يفترشو؟ ن الحصى ويلتحفون السماء وبطونهم ممتلئة بالجوع الذي ضرب اطنابه في اجسادهم منذ عدة أيام خلت ،،،،، يبدو انهم اشتاقوا لأحوال اهل غزه ؟؟ وان الضاحيه أصبحت كوبي بيست لغزه COPYPASTE (
خفف COPYPASTE
والترحم على الشهداء والدعاء بشفاء للمصابين ..افضل
الله المستعان.
الله يرحم الياس خوري نفتقده اللبناني المسيحي الفلسطيني حتى النخاع