أزمة خارج التوقعات تؤرق الجزائر قبل زيارة بوتسوانا!

لندن- “القدس العربي”:

بعيدا عن الاختيارات الفنية والقائمة النهائية التي سيعتمد عليها في معسكر مارس/ آذار، تلقى المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، أنباء تندرج تحت مسمى مزعجة، بشأن الظروف المناخية وما وُصفت إعلاميا على نطاق واسع بـ”متاعب وأعباء” الإقامة، التي تنتظر الخضر فور وصولهم العاصمة فرانسيستاون، لمواجهة منتخب بوتسوانا في الجولة الخامسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقالت منصة “Win Win” الرياضية نقلا عن مصادر أفريقية، إن المنتخب الجزائري سيواجه العديد من الظروف الصعبة عندما يحل ضيفا على ملعب “عبيد إيتاني تشيلومي”، لمواجهة صاحب الأرض المنتخب البوتسواني يوم 21 من الشهر الجاري، والأمر لا يتعلق فقط بمعاناة اللاعبين بخوض الـ90 دقيقة كاملة في نهار شهر رمضان، بل أيضا لعلامات الاستفهام الكثيرة حول جاهزية الملعب، لاستضافة مباراة جماهيرية بهذا الحجم والوزن.

وجاء في نفس التقرير، أن وزير الرياضة جاكون كيليبنغ، اعترف بشكل واضح وصريح، بأن ملعب مباراة الجزائر “ليس جاهزا” لاستضافة هذا النوع من المباريات، نظرا لوجود منشأة على وشك الانهيار، داعيا إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل فوري، منها لإعادة ترميم المنشأة شبه المنهارة، ومنها أيضا لرفع كفاءة وجودة الملعب بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، شاملة صيانة إمدادات الكهرباء والطاقة الطارئة في الملعب، والتسريبات في السقف وانتهاء صلاحية رخصة المضمار.

وأوضح المصدر، أن الوزير البوتسواني خلال زيارته التفقدية المفاجئة للملاعب، شاهد ما وُصفت بـ”الحالة المتداعية” لملعب “عبيد إيتاني تشيلومي”، والتي وصلت إلى حد تسرب المياه إلى صالة كبار الشخصيات وقاعة الصحافة، بخلاف الحاجة الماسة لإصلاح سقف الملعب، وحل المشاكل التقنية لنظام الطاقة الاحتياطي المعطل، وكذلك كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى اللوح الإلكتروني، الذي يعد ضروريا لعرض معلومات حول المباريات، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص تأهيل الكاف لهذا الملعب لاحتضان مباراة الجزائر المقبلة في التصفيات المونديالية.

وفي الختام، أشارت المنصة إلى معاناة رياض محرز ورفاقه مع الملاعب الصعبة والمتواضعة في الماما أفريكا في أكثر من مناسبة سابقة، خاصة عندما تجبرهم الظروف على اللعب في ملاعب لا تقارن بالملاعب العالمية التي تساعدهم على الإبداع مع فرقهم في أوروبا والمنطقة العربية، ما يعيق اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، خاصة في الأجواء المناخية الحارة كما هو الحال الآن في النصف الجنوبي للقارة السمراء، وذلك بالتزامن مع صيام اللاعبين في شهر رمضان المبارك، وهذا ما يثير قلق المدرب بيتكوفيتش قبل زيارة بوتسوانا.