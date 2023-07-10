أزمة سوق الدواء تهدد حياة المصريين… واختفاء أنواع تعالج أمراضا مزمنة

القاهرة ـ «القدس العربي»: يخوض المصريون يوميا رحلة شاقة للبحث عن الدواء، خاصة تلك التي يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة.

وألقت الأزمة الاقتصادية ونقص العملة الأجنبية، في بلد يعتمد بشكل كبير على استيراد معظم احتياجاته، بظلالها على سوق الدواء، فبين اختفاء أصناف وارتفاع أسعار أخرى، يواجه المواطنون أزمة ترتبط ارتباطا مباشرا بصحتهم.

فقد فشلت هيام عادل، مريضة الغدة الدرقية، في الحصول على الدواء لأكثر من شهر.

وتقول لـ «القدس العربي» إنها تبحث عن دواء «إليتروكسين» المخصص لمرضى الغدة الدرقية منذ أسابيع. سعر الدواء المصري يبلغ 70 جنيها (حوالى 2.5 دولار) وغير متوفر، والأجنبي يتراوح سعره بين 775، 990 جنيها (حوالى 30 دولار)».

وتتحدث عن عدم قدرتها المادية على شراء الدواء الأجنبي في حال توفره، وتؤكد أن عشرات الآلاف من مرضى الغدة الدرقية يعانون من اختفاء الدواء.

في الموازاة، ظهرت استغاثات على مواقع التواصل تطالب بتوفير أدوية السرطان والغدة الدرقية وأمراض القلب.

تضاعف الأسعار… وتحركات برلمانية لمساءلة الحكومة

إحدى هذه الاستغاثات نشرها محمود فؤاد مدير، مركز «الحق في الدواء» إذ قال إن «المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية تتعلق بالقلب على نفقة الدولة ينتظرون استيراد دواء (إنتريستو) المخصص لعلاج ضعف عضلة القلب».

ودفعت الأزمة عددا من أعضاء مجلس النواب إلى التحرك ومساءلة الحكومة عن خططها لمواجهتها.

وقد زادت فاتورة العلاج الشهري للمصريين بنسبة 100 ٪، بسبب رفع الشركات أسعار الأدوية بنسبة 40 ٪، إضافة إلى تخفيض عدد الأقراص في العلبة الواحدة، حسب طلب إحاطة لعضو مجلس النواب سميرة الجزار.

وينفق المصريون نحو 10.5 ٪ من دخلهم الشهري على الرعاية الصحية، حسب بيانات البحث القومي للدخل والإنفاق الصادرة عام 2020.

الجزار وجهت طلب الإحاطة أمس الأول الأحد، إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن مواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها، معتبرة أن الأزمة تعرض الأطفال والكبار من أصحاب الأمراض المزمنة للموت.

وأضافت أن المرضى المصريين يعانون من اختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية.

وزادت: سألت أصحاب الصيدليات وعلمت منهم أن الأسعار زادت بنسبة 40٪ وأن هناك نقصا في الكثير من الأدوية خاصة المستوردة.

وتابعت: «بسؤال المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون علاج شهريا دائما، قالوا إن علاجهم الشهري زاد ثمنه إلى الضعف، نتيجة أن شركات الأدوية رفعت أسعار الأدوية 40 ٪، بالإضافة إلى خفض عدد الشرائط والأقراص في العلبة مثل فيتامين (أكتيمار) الذي كان يحتوي على 6 شرائط بسعر 32 جنيها وأصبحت العلبة 3 شرائط بسعر 57 جنيها».

أزمة الاستيراد

وأضافت أن «هناك مشكلة في استيراد الأدوية والمواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء المحلي، ما أدى إلى عدم استقرار في أسعار».

وطالبت وزارة الصحة بتوضيح سياستها في صناعة الدواء والمتحكمة في تحديد أسعار الأدوية.

وتساءلت على أي أساس يتم تحديد أسعار الأدوية، وهل مصانع الدواء والمستوردون هم المتحكمون في أسعار الأدوية دون تدخل الوزارة؟ ‏وهل هناك دور من الوزارة في مراقبة الأسعار في ظل حرية السوق؟ خاصة أنه لا يتم بيع الأدوية الموجودة داخل الصيدليات بسعرها الحقيقي، وهل سياسة التعويم وارتفاع سعر الدولار هي السبب في ارتفاع أسعار الأدوية؟

الأمن القومي

ووجهت رسالة إلى المسؤولين، قالت فيها: «أحيطكم علما أن الحكومة تخطت الخط الأحمر للأمن القومى بتعرض المواطنين إلى خطر الموت بسبب اختفاء بعض الأدوية الهامة الخطيرة وعدم إمكانية المواطن من شراء الدواء لارتفاع سعره بسبب سياسات الحكومة المالية الخاطئة وتعويم الجنية مرتين خلال عام واحد، ولم تقابله زيادة في المرتبات والمعاشات بنفس نسب زيادة الأدوية؟ فماذا يفعل المواطن خاصة محدودي الدخل والفقراء غير القادرين؟».

وزادت: «شركات الدواء تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار، خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج فلماذا لا توفر الحكومة مستلزمات انتاج الدواء للشركات وتتحمل فارق السعر بدلاً من أن يتحمله المواطنون؟».

وختمت طلبها بالقول :»الأمن القومي يعني أمن المواطن يعني طعامه وعلاجه وتعليمه وحرياته ولا بد رغما عن تعليمات صندوق النقد الدولي أن تتدخل الحكومة المعنية بخدمة المواطن بدعم الدواء بنسبة لا تقل عن 50٪ بعد مرور الأزمة الاقتصادية، ‏أو بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ‏أو بعد رفع المرتبات والمعاشات بنسبة تعادل زيادة أسعار الطعام والأدوية، فأمن المواطن أهم من سياسات السوق الحرة وأهم من خطة الدولة وسياساتها وأهم من تعليمات صندوق النقد الدولي».

لم يكن طلب الجزار هو الوحيد، حيث‏ تقدم النائب عصام محمود عثمان بطلب إحاطة بشأن نقص أدوية مرضى السرطان على المستوى المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه بسبب غياب الرقابة.

وقال: «يعاني العديد من المرضى، وخاصة مرضى السرطان من نقص العديد من الأدوية وعدم وجود رقابة على سوق الدواء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية بشكل مبالغ فيه وزيادة العبء على كاهل المواطنين».

وطالب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بتوفير الأدوية الناقصة في السوق المصري التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة خاصة أدوية الأمراض المزمنة، وعلى رأسها أدوية مرضى السرطان.

ولفت إلى أن الهيئة تختص وفقا للقانون، بإجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يتجاوز 7 ٪ من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف، ويحصل نقداً أو بأي وسيلة دفع أخرى، ومن ثم القانون كفل لها ضرورة توفير الأدوية.

وشدد على ضرورة أن يكون للهيئة دور أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة لضمان عدم وجود عجز أو نقص في الأدوية والمستحضرات، خاصة الأمراض المزمنة في ظل التداعيات الخارجية التي انعكست على اقتصاديات الدول المختلفة.

التعويم

وتتعلق أزمة الأدوية في مصر بانخفاض قيمة العملة المحلية، حسب أحمد ماهر عضو اللجنة النقابية في شركة مصر للمستحضرات الطبية، إحدى الشركات المملوكة للحكومة.

ومنذ عام 2016 تتبع الحكومة سياسة تحرير سعر صرف الجنيه في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، ليسجل سعر الدولار 30.75 جنيها حسب بيانات البنك المركزي، فيما يتحدث تجار ومستوردون على أن سعر الدولار في السوق السوداء خارج البنوك يبلغ أكثر من 35 جنيها.

ماهر قال لـ «القدس العربي» إن ارتفاع أسعار الأدوية مرتبط بارتفاع سعر الدولار، حيث تعتمد مصر على استيراد المادة الخام من الخارج.

وأضاف أن اختفاء الأدوية المستوردة، يعود أيضا لأزمة الدولار، أما اختفاء الأدوية المصنعة في الشركات الحكومية فيعود إلى انخفاض قيمة بيعها مقابل ارتفاع تكلفتها بعد ارتفاع أسعار المواد الخام، ما أدى إلى عزوف بعض الشركات عن إنتاجها.

وأكد أن الشركات الحكومية لم تكن لديها قدرة على تحريك أسعار منتجاتها الدوائية لسنوات، لحين اعتماد نظام المرجعية الخارجية في التسعير.

إلا أن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية في القاهرة قال إن رصيد مصر من الأدوية مستقر، ويبلغ 6 أشهر.

وعن اختفاء الأدوية الرخيصة من الأسواق، قال إن المادة الفعالة للأدوية موجودة في الأسواق، ولكن بأسماء تجارية مختلفة.

ولفت في تصريحات متلفزة إلى أن هناك نقصا في الأدوية المستوردة غالية الثمن، وليس في الأدوية المصرية المحلية رخيصة الثمن.

وبين أن مصر تستورد نحو 90 ٪ من أدوية السرطانات، لافتا إلى أن أدوية الأورام متوفرة في المستشفيات بكميات تغطي من 6 أشهر إلى سنة.

وظلت مصر لسنوات طويلة تعتمد على التسعير الجبري للأدوية، بناء على حساب تكلفة زائد الأرباح، إلى أن صدر قرار وزاري عام 2009 باعتماد نظام جديد في التسعير، لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات، ليصدر قرار آخر عام 2019، يعتمد على نظام المرجعية الخارجية للتسعير.

ويختلف النظام المتبع اختلافاً جذريا عن النظام السابق، ففي الوقت الذي اعتمد فيه النظام السابق على تكلفة المنتج، يربط النظام المتبع سعر الدواء في مصر بسعره في 36 دولة واردة على قائمة مرفقة بالقرار، وهو ما اعتبرته «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» أحد أسباب أزمات سوق الدواء، ويفتح مجالاً واسعا للفساد ولاستغلال الشركات بهدف تحقيق أضخم المكاسب، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.

وحسب المبادرة، فإن كثيرا من الدول الواردة في القائمة المرفقة بالقرار ليس لديها ما يسمى «بسعر البيع للجمهور» بالمفهوم الذي نعرفه في مصر، وذلك في ظل وجود أنظمة صحية مختلفة في دول العالم. فبعض الدول يطبق نظام تأمين صحي شاملا مما يوفر الدواء لكل مريض دون الاحتياج إلى اللجوء إلى الصيدلية، ومن ضمن هذه الدول المملكة المتحدة، النمسا، كندا، هولندا، السعودية.

وتابعت: «بالإضافة إلى صعوبة التوصل للأسعار الصحيحة للدواء في كل دولة، فإن الأمر يزداد تعقيدا خاصة حين نعلم أنه طبقاً لبيانات وزارة الصحة عن سنة 2008 يتم تسعير أكثر من 400 مستحضر دوائي سنوياً. ومعنى ذلك أنه على الجهة المعنية في الوزارة مراجعة أسعار أكثر من 400 مستحضر دوائي في 36 دولة سنوياً».

ويذكّر اختفاء الدواء المصريين بالأزمة التي شهدتها البلاد عام 2016، حين اختفت آلاف الأنواع من الأدوية بعد إقدام السلطات على التعويم الأول للجنيه.