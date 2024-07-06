أزمة صحية مفاجئة تودي بحياة المصري أحمد رفعت

القاهرة: توفي، السبت، لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونادي مودرن سبورت (فيوتشر سابقا) أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية جراء أزمة قلبية خلال مباراة في الدوري المحلي واستمرت تداعياتها على مدار 4 أشهر.

وقال نادي مودرن سبورت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على إثرها إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024”.

كان رفعت (31 عاما) قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في مارس الماضي، تم نقله على إثرها على الفور إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وتقرر مغادرة اللاعب للمستشفى في أبريل الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، ليظل تحت الملاحظة لكن في منزله.

وكان اللاعب ظهر مؤخرا في تدريبات الفريق وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

ولعب رفعت لأندية إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، كما لعب 5 مباريات دولية مع المنتخب.

(الأناضول)