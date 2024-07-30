أزمة مزدوجة لمدرب الجزائر قبل معسكر سبتمبر

لندن- “القدس العربي”:

أفادت مصادر صحافية، بأن المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، يعاني من أزمة مزدوجة قبل الاستقرار على القائمة التي سيعول عليها في معسكر سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث سيستهل ثعالب الصحراء مشوارهم في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقررة في المغرب أواخر العام القادم.

ونقلت منصة “Win Win” عن خبراء ومتابعين محليين، أن ما تُعرف إعلاميا وجماهيريا بأزمة “خط دفاع” أبطال أفريقيا 2019، ما زالت تمثل هاجسا بالنسبة للمدرب السويسري، وهذه المرة ليس لابتعاد أحد المدافعين عن المشاركة مع فريقه أو لصعوبة الاعتماد على أحدهم بداعي الإصابة، بمن فيهم العائد من الانتكاسة الطويلة مع ناديه بوروسيا دورتموند الألماني رامي بن سبعيني، بل لغموض مستقبل الظهير الأيمن يوسف عطال وبديله كيفين قيطون.

وجاء في التقرير، أن المدافع الأيمن وبديله يعيشان وضعية معقدة وصعبة للغاية حتى الآن في سوق انتقالات اللاعبين الصيفية، وذلك لتأخرهما في تأمين مستقبلهم الموسم الجديد، ما بين معاناة عطال في العثور على عقد جديد، بعد تعثر مفاوضات إعادته إلى الدوري الفرنسي مرة أخرى عبر بوابة مارسيليا، عقب انتهاء فترة إعارته مع ناديه أضنة سبور التركي، واكتفاء قيطون بالتدريب مع شباب ميتز، لإصراره على الرحيل بعد هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني الفرنسي.

وفي الختام، أشارت المنصة إلى احتمال استبعاد يوسف عطال وكيفين قيطون من معسكر الشهر بعد المقبل، وهذا سيتوقف على مدى جاهزية اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، بمعنى آخر أنه في حال استمر وضعهما الحالي كما هو عليه، حيث يتدرب الأول تحت إشراف معد بدني خاص حتى وقت كتابة هذه الكلمات، وبديله مع شباب ميتز، ففي الغالب سيغيب أحدهما عن تجمع سبتمبر/ أيلول، لكن إذا تخلصا من صداع الوجهة الجديد، وبالتبعية نجحا في تعويض ما فاتهما من تدريبات في استعدادات الأندية للموسم الجديد، فسوف يكون بيتكوفيتش الرابح الأكبر، كونه سيركز على المشاكل الأخرى في خط دفاعه.

ويأمل مدرب لاتسيو الأسبق، أن يضع حدا لأزمة ضعف خط دفاع منتخب الجزائر، وذلك بعد استقبال الشباك ما مجموعه ثمانية أهداف في أول 4 مباريات منذ توليه المهمة خلفا للمدرب الوطني السابق جمال بلماضي، بدأت باهتزاز الشباك مرتين أمام بوليفيا في ودية مارس/ آذار الماضي، التي حسمها رفقاء عطال بثلاثية مقابل اثنين، ثم ثلاثة أهداف دفعة واحدة في ليلة التعادل أمام جنوب أفريقيا في نفس التوقف الدولي، قبل أن يأتي موعد ثنائية غينيا، في المباراة التي خسرها الخضر بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة لكأس العالم، والأخير في موقعة تصحيح المسار أمام أوغندا خارج القواعد.

ومن المفترض أن يستهل منتخب الجزائر مشواره في التصفيات المؤهلة للكان، بمواجهة غينيا الاستوائية وليبيريا في الفترة بين 2 و10 سبتمبر/ أيلول المقبل، وبعدها سيقارع توغو مرتين في تجمع أكتوبر/ تشرين الأول، على أن يختتم رحلته في المجموعة الخامسة بتجديد الصدام مع غينيا الاستوائية وليبيريا في أجندة نوفمبر/ تشرين الثاني.