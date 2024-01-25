أزمة مياه حادة في جباليا تفاقم معاناة الفلسطينيين شمالي غزة- (فيديو)

غزة: يعاني الفلسطينيون في شمالي قطاع غزة من ندرة وشح المياه الصالحة للشرب، جراء الحصار الخانق المفروض على القطاع من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، مع تواصل الهجمات الاسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة، في أجواء حرب مدمرة قاربت الأربعة أشهر.

ويضطر الأهالي في مخيم جباليا للانتظار في طوابير طويلة ولساعات ممتدة من أجل الحصول على حصص محدودة جدا من المياه الصالحة للاستخدام البشري.

ويتعمد الجيش الإسرائيلي تدمير كل شيء في قطاع غزة، ويستهدف بشكل كبير المرافق الخدمية والحيوية بما فيها محطات تحلية وضخ المياه، وكل مكونات البنية التحتية، مخلفا دمارا وظروفا معيشية غاية في الصعوبة.