أزمة هوية أم شيء من الحداثة؟

لم يكن مشرق العصر الحديث قد عرف أوروبا عن قرب كما عرفها مع أول غزو غربي لأراضيه، فقد كانت كل خطوة يخطوها الفرنسي منذ أن وطأت أقدامه الإسكندرية في صيف 1798م، تحمل معها الكثير لأهل المشرق الذي كان على وضعه منذ قرون الإسلام الأول، موحدا لا يعرف بَعْد أقطارا أو جنسيات.

لم تكن الحملة الفرنسية على مصر والشام مجرد حملة عسكرية فاشلة مكثت برهة من الزمن ثم ذهبت كما جاءت، بل كانت بمثابة باب فُتح على مصراعيه ولم يُغلق أبدا، فعظم خرقه وازداد اتساعا حتى ولج منه كل ما يمكن أن يشكل أزمة هوية للمجتمع الإسلامي التقليدي في ظل حكم عثماني حافظ على هذه التقاليد طوال قرون، وما لبثت أن تفاقمت هذه الأزمة مع مرور الوقت.

التقاليد الإسلامية

لم تبدأ أزمة الهوية من قاعدة المجتمع الذي كان في ذلك الوقت لا يعرف سوى تقاليده الإسلامية الراسخة، في مقابل ما ينتهجه العدو الأوروبي «الكافر» لذا كان من الصعب على دوائر الحكم العليا أن تخالف نظرة المجتمع بأسره، وهذا على ما يبدو مما قيد حركات الإصلاح حتى أواخر القرن الثامن عشر، وجعلها ترمي أولا للرجوع إلى مبادئ عصر الذروة، حيث كانت الدولة في القرن السادس عشر متماسكة لم تكن عوامل الهدم قد بدأت تنخر في بنائها المحكم مفككة أوصالها. لكن مع حلول القرن التاسع عشر، أيقن العثمانيون أن عليهم المحاولة في طريق آخر، الطريق الذي انتهجه الأوروبيون في نهضتهم، لكن في الوقت ذاته لم يكن الإصلاحيون في ذلك الوقت يدركون مدى الخطر الذي يتهدد المجتمع بأسره مع قبولهم مبدأ التغيير على النمط الغربي، حتى ولو كان في ذلك الوقت لا يتعدى المجال العسكري والإداري، لأن المبدأ نفسه كان كفيلا بعد نصف قرن فقط أن يُحدث تحولا جذريلا ملموسلا طال حتى رأس هذا المجتمع الذي من المفترض أن يكون حارسا على ذلك المعبر بين العالمين، فما بالنا بالمجتمع نفسه؟

زيارة الى الغرب

مع صعوبة تتبع جميع العناصر التي حولت المجتمع العثماني من ذلك المجتمع الإسلامي الصرف، إلى مجتمع منفتح يقبل الطرق والأساليب الغربية التي كانت في يوم من الأيام تمثل خروجا سافرا على التقاليد والعدو الأكبر لكل فرد فيه وعلى رأسه السلطان نفسه، يمكننا أن نلاحظ بعض السمات الحادة لهذا التغير في لحظات معينة لا تقبل الشك، تحديدا منذ منتصف القرن التاسع عشر.

يروي المؤرخون كيف كان لزيارة السلطان عبد العزيز لمصر في بداية عهد الخديوي إسماعيل أثر كبير عليه وعلى توجهه، فلم يكد يرجع إلى اسطنبول حتى أمر بتزيين قصره الجديد في بيلربي على مضيق البوسفور بالأساليب نفسها التي رآها هناك، كما أن السلطان قد تأثر بشدة – ربما عن غير قصد – بانفتاح واليه المصري على الغرب وتقليده؛ وهذا ما دفعه على الأرجح لتلك الخطوة التي لم يخطوها سلطان عثماني قبله، وهي زيارة الغرب بنفسه. هكذا قام عبد العزيز بالزيارة الخارجية الأولى والأخيرة لسلطان عثماني في عام 1867م، عندما أمضى ستة أسابيع في فرنسا بدعوة من نابليون الثالث لحضور معرض باريس، ثم توجه إلى لندن لمدة أحد عشر يوما ضيفا على الملكة فيكتوريا، حيث زار المنشآت العسكرية والبرلمان وبعض المؤسسات الأخرى، ليعود إلى وطنه بعد ذلك عن طريق بلجيكا وألمانيا والنمسا المجر.

ولأن إسماعيل لم يكن مقيدا مثل سلطانه بتقاليد دولة تحكم باسم الإسلام بل وتحتضن الحرمين وتذب عن مقام الخلافة، كان انفتاحه جامحا بغير حدود، أما عبد العزيز فكانت التقاليد تكبله حتى مع ذروة التنظيمات والإصلاحات التي بلغت في ذلك الوقت مبلغها من الدولة. لذلك حدث تنافس لكن من وراء الستار بين الوالي وسلطانه، بدا أنه على شيء تافه، محاولة تقليد الغرب في صنع التماثيل الشخصية، لكن ما خفي أعظم بلا شك، فهو يظهر صراع السلطان أو بالأحرى الدوائر العليا للدولة مع التقاليد بشكل أو بآخر، والوقوف بتذبذب بين الماضي العثماني المحض بكل ما فيه وبين الحاضر بكل متغيراته ومستجداته.

التماثيل العامة

لقد شاهد عبد العزيز في أثناء زيارته إلى لندن وباريس، التماثيل العامة في هاتين العاصمتين، بالإضافة إلى المنحوتات التي تزين الأجنحة المختلفة في معرض باريس، الذي حضره إسماعيل أيضا، ولدى عودة الأخير إلى القاهرة، أمر بإقامة تمثال فروسية كبير لوالده إبراهيم باشا، لا يزال قائما في ميدان الأزبكية، يمثل إبراهيم وهو يشير بإصبعه. وحتى قبل نصب تمثال إبراهيم في القاهرة عام 1872م، نُشرت أخبار التمثال ووصفه في صحافة اسطنبول عام 1868م. بعدها في عام 1869م، كلف السلطان عبد العزيز النحات الإنكليزي تشارلز فولر الذي كان يزور العاصمة، بنحت تمثال نصفي له، لكن اعترضت السلطانة الوالدة على ذلك، فواصل فولر عمله خلسة يراقب عبد العزيز عندما يظهر علنا، وتعاون السلطان بأن مر بورشة فولر كما لو كانت مصادفة، حتى يتمكن الفنان من تشكيل صورته بدقة أكبر.

ظل باهت

كان فولر سعيدا بالنتيجة حتى أنه قرر أن يصنع تمثال فروسية برونزيا بالحجم الطبيعي بدلا من التمثال النصفي المتواضع.

وكان السلطان ممتنا كذلك، وأمر بصب التمثال من البرونز، وبالفعل تم صبه في ميونيخ. لكن عندما وصل القارب الذي يحمل التمثال إلى مضيق البوسفور، ألقيت والدة السلطان هذا المجسم الذي اعتبرته مسيئا من على متن القارب.

مع ذلك، أُنقذ ووضع في القصر في بيلربي. لكن الخديوي فاجأ السلطان مرة أخرى فلم يقتصر الأمر على عرض تمثال إبراهيم بالحجم الطبيعي في ميدان عام، بل حتى في أثناء عمل فولر في اسطنبول، أمر إسماعيل بصنع تمثال فروسية ضخم ثانٍ، لمحمد علي، كُشف عنه النقاب في الإسكندرية في عام 1873م، ليظل قائما حتى الآن في ميدان المنشية دليلا آخر على انفتاحه غير المحسوب وجموحه الذي قارع به السلطان فجرى مجرى السيل حتى فاض آخذا في وجهه كل شيء.

فهل جعله في النهاية طريق الغرب الذي سلكه جزءا من ذلك الغرب أو وضعه في مصافه، أم لم يجعله سوى ظل باهت أورثه تبعية في نهايتها احتلال من هذا الغرب نفسه الذي تعبد في محرابه!؟ هل علم في النهاية أن الجاثوم الغربي الذي جثم على صدر الأمة ولاتزال تئن منه لا يزول بتبني شعاراته أو السير في ركابه!؟ يخبرنا التاريخ أن السلطان عبد الحميد الثاني هو من أدرك هذا، لكن كان الأوان قد فات.

كاتب مصري