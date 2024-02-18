أزياء مستوحاة من حياة المدينة في عروض أسبوع لندن للموضة- (صور)

لندن: ركّز عدد من مصممي الأزياء في تشكيلاتهم التي عُرضت السبت في اليوم الثاني من أسبوع لندن للموضة على ملابس مستوحاة من حياة المدن، سواء من تلك الكائنة في غرب إفريقيا، أو من شوارع العاصمة البريطانية التي سارت العارضات في حافلاتها الحمراء الشهيرة ذات الطبقتين.

فالبريطاني ريكي ويسلي هاريوت استلهمَ تشكيلة “هيومن ريسورس” لخريف 2024 وشتائها لماركته “سرفيس” من الملابس الحديثة “للنساء العاملات”، مضفياً عليها طابعاً أكثر “استفزازاً”.

وجعل المصمم عارضاته النحيفات المنتعلات أحذية عالية الكعوب يتبخترن في الحافلات اللندنية المزدوجة في تحية “للحياة في العاصمة”.

وامتزجت المواد في تصاميم هاريوت، واجتمعت نعومة الحبكات والكشمير بألوان الباستيل مع سترات مناقضة أقل طراوة وذات أشكال هندسية أكثر، نافرة الأكتاف وداكنة الألوان، وساهمت القصّات في إبراز القوام.

أما الأكسسوارات فبدت مبهرجة، ومن بينها أقراط دائرية فضية كبيرة الحجم، وخواتم تزيّن كل الأصابع.

ومن الباعة الجائلين في ديكور يستحضر شوارع غرب إفريقيا، استوحت المصممة النيجيرية تولو كوكر تشكيلتها التي عرضتها مساء الجمعة وتحمل عنوان “بروكن إنغليش”.

وتميزت تشكيلة كوكر التي أفادت من مبادرة “نيوجن” لدعم المصممين الشباب بالأوشحة والمعاطف الطويلة والقفازات والأحذية العالية، وبأزياء متعددة الطبقة توحي بملابس تجار الشوارع.

وسارت العارضات بين المظلات الشمسية الملونة، بأزياء رملية وبنية مطبّعة بأنماط ملونة، تُبرِز الخصر.

واختارت تولو كوكر جميع عارضاتها تقريباً من السود. وحرصت على أن تكون تسريحات شعرهن مموجة بأناقة وفق النمط القديم، ما لم يعتمرن أغطية للرأس.

(أ ف ب)