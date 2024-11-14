أسئلة الإبادة بين فلسطين والسودان!

مرّت 406 أيام على الحرب الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.
توالت خلال هذه الفترة الطويلة تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
خلال يوم واحد، أمس الخميس، صدر تقريران واحد عن الأمم المتحدة والآخر اعتبر ممارساتها «تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية» وترقى الى «جريمة حرب» بسبب «سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا» وبسبب «استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين» وتقرير آخر عن منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبر أوامر الإخلاء «جريمة حرب» متمثلة في «تهجير قسري» وفي مناطق أخرى «تطهير عرقي».
فشلت كل هذه التقارير، وكل المحاولات الأخرى، بما فيها قرار نتج عن دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وإعلان محكمة العدل الدولية عن إجراءات لإصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة إسرائيل ووزير دفاعه السابق، ورغم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الخصوص، وقرار لمجلس الأمن، ومطالب من قمتي الرياض العربية ـ الإسلامية، وأشكال من الضغوط العالمية.
لم يتوقف ما يحصل رغم الطبيعة الإبادية والإجرامية بمستوى «صناعي» هائل، وبدلا من ذلك بدأت تتكشف سيناريوهات إسرائيلية، تدعمها إدارة أمريكية جديدة متشددة يقوم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتأليفها، عن مخططات لإعلان سيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واستمرار عسكري في غزة، مع احتمالات متزايدة لحصول تطهير عرقي في غزة وحتى الضفة.
في اليوم نفسه لصدور التقريرين حول فلسطين، عُقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان، تحدّث المشاركون فيه عن النزاع الذي اندلع في 15 نيسان/ إبريل 2023 وأدى لأكبر أزمة نزوح في العالم حيث تشرد أكثر من 11 مليون شخص وفرّ 3 ملايين منهم الى الدول المجاورة، وأطلق ذلك العنان لأزمة جوع بحيث يواجه أكثر من 750 ألف شخص أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة.
ذكرت في الاجتماع تقارير عن فظائع صادمة ترتكبها، بشكل رئيسي، «قوات الدعم السريع» وتتضمن القتل الجماعي والقصف العشوائي على المدنيين، بحيث أن الأشهر الأخيرة كانت «الأكثر دموية» إضافة إلى أن وحشية عمليات الاغتصاب المروّعة أجبرت أكثر من 130 امرأة على الانتحار بشكل جماعي، وأظهر تقرير جديد أصدره باحثون في بريطانيا والسودان يشير إلى أن أكثر من 61 ألفا قتلوا في ولاية الخرطوم وحدها، كما أكد تقرير أممي آخر أصدرته الأمم المتحدة أوائل هذا العام مصرع نحو 15 ألف شخص في مدينة واحدة غرب دارفور في أعمال عنف عرقية نفذتها ميليشيا الدعم السريع.
تؤكد التقارير الأممية والحقوقية أن رفض الطرفين المتحاربين وقف إطلاق النار والعمل على تسوية ومواصلتهما تصعيد العمليات العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف الهجمات، سببه «الدعم الخارجي الكبير» وعلى حد قول روز مار ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام.
ما يثير الانتباه، إضافة الى موضوع الدعم الخارجي الكبير الذي يؤجج الصراع، أن القوى الغربية المؤثرة في الصراع الفلسطيني، تلعب دورا أيضا في عدم انتهاء النزاع المسلح في السودان، فرغم التقارير الأممية والحقوقية الموثقة عما يحصل من فظائع، تتسبب بها، بشكل رئيسي، قوات الدعم السريع، فإن هذه الدول، رغم انتقاداتها أحيانا للميليشيا، تمتنع عن إعلان «الدعم السريع» ميليشيا إرهابية، أو الضغط بشكل فعال على الممولين الخارجيين لوقف تمويلهم لها بشكل يدفعها لقبول وقف إطلاق النار.
هناك اختلافات سياسية كبرى بين الحدثين: يدفع الفلسطينيون تكاليف صراع وجودي مع «المسألة الإسرائيلية» التي تتداخل فيها تعقيدات الإرث التاريخي الإبادي لأوروبا ضد اليهود، مع إرث الاستعمار الاستيطاني، ومشاريع إخضاع منطقة الشرق الأوسط، فيما يتعرّض السودانيون لصراع دمويّ يعبر عن انحطاط الدولة الوطنية الحديثة بعد الاستقلال، حيث تعتبر «القوات المسلحة» والأجهزة الأمنية أن سلطتها هي الدولة، فيما تتطلّع الميليشيا ـ الدويلة، المدعومة خارجيا (بما في ذلك من إسرائيل!) للحلول مكانها.
تواطؤ الغرب مع إبادة الفلسطينيين، في الحالة الأولى، هو عنوان أيضا لانحطاط المنظومة القانونية العالمية مما قد يؤدي لانهيارها، أما تواطؤه مع إبادة السودانيين، فمزيج من التجاهل الفظ، ومصالح «سوق سوداء» يتشارك فيها مع دول وسيطة، ومنظمات إرهابية، ويتم فيها تبادل «خدمات» لمنع الهجرة إلى أوروبا، واستخدام المرتزقة لأهداف محلية، والبيع الرخيص لمبادئ القانونية العالمية.
*ما يجري في فلسطين( شعب يناضل من أجل حريته ).
** ما يجري في السودان حرب مجانين
على ( مصالح شخصية ).
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
أحسنت أخ سامح
في السودان حرب مجانين
مايحدث في السودان ليس حرب مطامح شخصية ، هى حرب مفتعلة خططت لها امريكا واسرايل ومولتها الامارات وولغت فى دم السودانيبن طمعا في سواحلهم وثروانهم وترىد دويلودة الشر ان تلعب دور شرطي اسرائيل وامريكا والخرطوم دمرت وشعب السودان تشرد وبتل وللاسف ماف دولة عربية واحدة وقفت مع شعب السودان ، انها امارات الشر كممت افواه بعضهم بالارز واخرين بالعصا بل ودعمت اسرائيل بمركبات النمر لتقتل شعب غزة
لا يوجد تشابه سياسي بين المجازر بالسودان و المجازر بفلسطين !
القضية السوادنبة في البيت الداخلي للعرب المتآمرين على بعضهم البعض ,
أما القضية الفلسطينية فالعالم بأجمعه متآمراً مع الصهاينة لسحقهم و تهجيرهم !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
اهتمام عربي إسلامي ودولي لا نظير له بما يحدث في لبنان بينما تجاهل تام للسودان علما بأن اعداد الضحايا واللاجئين والأمراض الفتاكه وشحة الموارد في السودان أكثر بكثير. فما سر هذا التفاوت؟
/فشلت كل التقارير والمحاولات، بما فيها قرار دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وإعلان محكمة العدل الدولية عن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت، ورغم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار لمجلس الأمن ومطالب من قمتي الرياض العربية ـ الإسلامية، وأشكال من الضغوط العالمية/… اهــــ
إذن، لا خيار أمام المقاومة سوى مواصلة القتال وليخسأ الخاسئون من العربان المتأسلمين والمتصهينين
أحسنت أيها الثائر السوري الفلسطيني
ما على المقاومة سوى الاستمرار في القتال وفي أعنف منه حتى
/تواطؤ الغرب مع إبادة الفلسطينيين هو عنوان لانحطاط المنظومة القانونية العالمية مما قد يؤدي لانهيارها، أما تواطؤه مع إبادة السودانيين، فمزيج من التجاهل الفظ، ومصالح «سوق سوداء» يتشارك فيها مع دول وسيطة، ومنظمات إرهابية، ويتم فيها تبادل «خدمات» لمنع الهجرة إلى أوروبا، واستخدام المرتزقة لأهداف محلية، والبيع الرخيص لمبادئ القانونية العالمية/… اهـــ
كل هذا التواطؤ من طرف الغرب الامبريالي والاستعماري والعنصري لا يحدث بالدرجة الأولى إلا إزاء المضهَدين من العرب والأفارقة – !!
سبقت ألمانيا فرنسا في التوصل إلى ان جذر العنف والارهاب الإسلامي ليس الشباب المتحمس، فهولاء ليسوا حتى متدينين وهمهم الأول “شاحن الأيفون”؛ بل المساجد وما يسمى “العلماء” فهولاء من يملأ ادمغة الشباب بالتشدد ويشحذ مشاعرهم بالعنف
في امريكا، الكنيسة لا تبشر ولا تعلم أو تنشر الدين، بل تمتن النسيج الاجتماعي، تساعد المحتاجين والهوملس وحضانة لأطفال الأسر العاملة من ذوي الدخل المحدود وتعلم اللغة الإنجليزية للمهاجرين الجدد
تفتح الاجتماعات في كنيسة بلدتنا عادة بصلاة لضحايا الحروف والكوارث الطبيعية، وحدث أن احتجت سيدة من إثيوبيا على إهمال ضحايا الحرب في بلدها، وتخصيص أوكرانيا وغزة، واتفقت معها مديرة البرنامج التطوعي وذكرت أن السودان الكارثة الإنسانية الأشد والاطول
حقيقة لمرتين على الأقل قدم نشطاء غزة التضامن مع أهل السودان على انفسهم، لكن الإعلام والسوشال ميديا مهمل للسودان ويسقط تصوره المغلوط عليه، وغالبية أهل السودان يشعرون بالقهر جراء ذلك
كانت الأمور تسير باتجاه انتقال السلطة للمدنيين واتفاق بين الجيش والدعم السريع على امتياز للصين على النفط ولروسيا على الذهب والموانيء، لكن الإخوان المسلمين المتنفذين في الاستخبارات العسكرية وجدوها فرصة للاستحواذ على كامل الكعكة