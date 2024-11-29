أسئلة النخبة في الأردن وتحديات الواقع

لا يبدو أن الحوار النخبوي الساخن يُحدث أي فرق في الأجواء الباردة التي تعيشها العاصمة الأردنية عمّان، ولا يظهر أن المواطن الأردني منشغل بالخيارات التي يتجاذب أطرافها سياسيون متقاعدون وصحافيون، تدور بين فكرتي الاستجابة والمواجهة. والسبب الرئيسي في ذلك هو غياب المواقف الواضحة، إذ يفضل الجميع انتظار ما سترشح عنه الأسابيع المقبلة من تغييرات رسمية في بنية الإدارة الأمريكية. كما يعود جانب من الخيبة من بناء موقف شعبي إلى الفشل في تحقيق حضور حزبي يدفع بوجوه قيادية قادرة على التعامل مع الأسئلة الكبرى المعلّقة بصورة تمثيلية واضحة، ما يجعل الأردنيين منصرفين عن طروحات النخبة وأفكارها.
ينقسم المشهد إلى فريقين رئيسيين يتبادلان تسويق فكرتين متناقضتين؛ تسعى الأولى إلى استيعاب ما تفرضه الولايات المتحدة، في ظل قلة الخيارات المتاحة، والتجربة التاريخية التي رسخت فكرة أن التعامل مع سياسة الأمر الواقع، دون مشاركة أو اندماج، لم تُمكن الأردن من تحقيق أي مكاسب سياسية أو اقتصادية. وفي المقابل، تؤكد الثانية ضرورة الدخول في مواجهة ذات طبيعة وجودية، قد تصل بالأردن إلى حالة حرب أو عزلة، مع تحمل التكلفة الكبيرة لذلك.
تعيش المخيلة السياسية الأردنية منذ سنوات طويلة عقدة «واشنطن»، وتؤمن بوجود قاعدة بأن الأردن بلد ليس له أن يطفو، ولا يمكن أن يغرق
ليس للأردن اتصال مع الفريق الذي يعده الرئيس الأمريكي المنتخب، وهو الفريق القادم من خارج الأطر التقليدية للسياسة الأمريكية، ولذلك، فالحصول على معلومات يمكن بناء أية توجهات بخصوصها يبدو متعذرا، والمتاح أردنيا هو تقليب الفرضيات ضمن الأفق المنطقي للتصورات الخاصة بالإقليم والعالم، وتبدو المشكلة أن ترامب يعمل خارج المنطق التقليدي، وتبدو اللمسة الشخصية حاضرةً في تصرفاته، كما بدا واضحا مع اعترافه بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال، ولذلك، تبدو القيادة الأردنية غير معنية بممارسة الرياضة الذهنية، والتورط في التفكير الرغائبي، فآخر ما يعني ترامب، لأسباب اقتصادية وأخرى سياسية، أن يستقبل ورقة الأمنيات والتطلعات الأردنية. تعيش المخيلة السياسية الأردنية منذ سنوات طويلة عقدة «واشنطن»، وتؤمن بوجود قاعدة بأن الأردن بلد ليس له أن يطفو، ولا يمكن أن يغرق، واستثمرت السياسة الأردنية العلاقة المركبة والطويلة مع الأمريكيين لتأكيد ذلك، ولكن هذه المرحلة تؤكد ضرورة استبعاد هذه النظرية أو على الأقل عدم الوثوق في صلاحيتها بالدرجة نفسها، ويبقى أمام الأردن في هذه الحالة الالتفات إلى محورها العربي من الدول الحليفة في الخليج ومصر، هي التي تحركت في الكثير من المواقف لتثبت هذه النظرية، وآخرها التداعي لقمة مكة التي عقدت لتقديم حزمة مساعدات للأردن لاحتواء احتجاجات قانون الضريبة في 2018، وينضاف مؤخرا لاعبون إقليميون آخرون، في مقدمتهم تركيا، التي يظهر رئيسها رجب طيب أردوغان في الصورة من جديد، وكأنه يمتلك تفويضا لإمضاء اتفاق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ليكون مدخلا لمباشرة تسوية جديدة، لا يمكن أن تخرج بأية حال عن ترتيبات عالمية، تتيح للأمريكيين الحصول على موقع أفضل في الصراع مع الصين. ربما لا يبدو تأكيد واقع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية كمبدأ أمرا جدليا في حد ذاته، والتقدم الحالي يجب أن ينصرف إلى التفاصيل، التي تتوزع بين اعتباره جزءا عضويا من إسرائيل، أو حديقة خلفية لوجودها، وهل سيكون ذلك مرتبطا بعمليات تهجير خشنة أو ناعمة، أم بالإبقاء على كتلة سكانية لن تجد أمامها للتواصل سوى الارتكان إلى الأردن، في تعبير عن مقولة تحدث بها أحد المهنيين الفلسطينيين، عن تمكنه من زيارة عمان لأكثر من مرة خلال العام الماضي، بينما قام بتأجيل زيارته الواقعة في جنوب الضفة الغربية لأن الرحلة تستغرق وقتا طويلا، وتكتنفها مخاطر مثل التعرض للعنف أو الاعتداء أو المهانة.
أي من هذه التصورات يتطلب مقاربة أردنية للتعامل معه، ولكن الأردن لا يستطيع أن يتقدم بتصور مبدئي، لأنه سيعتبر ورقة ضغط ستمارس عليه في وقت لاحق، والتأكيد على ثوابته هو موقف، بينما الحديث عن خياراته يبدو أمرا مختلفا، بمعنى أن الظروف التي أنتجت اتفاقية وادي عربة بعد اتفاقية أوسلو، تشكل جزءا من معادلة ضرورة التناسب مع الواقع الفلسطيني في الملف الأردني، لأن ذلك مرتبط بالعلاقات الأردنية ـ الدولية والعربية كذلك، وبذلك تتحول المسألة السياسية في حالة استبعاد التهجير، الذي يعتبر الأردن الخط الأحمر الذي لا يمكن التجاوب معه، لا بالترغيب ولا الترهيب، إلى مجموعة من الاستجابات الأردنية التي يجب عقلنتها في الحديث الذي بات استقطابيا بصورة مقلقة، تؤكد أنه لا يوجد أمام الأردن أي طريق آخر، سوى الاستسلام أو المواجهة، وكلاهما مكلفان للغاية، وفي مرحلة لا تتوفر على ما يمكن وصفه بالظروف المواتية لبلد مرهق اقتصاديا، يعايش لقرابة العقدين من الزمن واقعا ملتهبا في دولتين كانتا تمثلان عمقًا للمناورة الأردنية، وكانتا ضمير الغائب في المواقف التفاوضية للأردن. زيارات الملك عبد الله الثاني ولقاءاته، تهدف إلى قياس مدى المرونة التي يمكن التحصل عليها في المرحلة المقبلة، فالأردن لا يمكن أن يدخل في مواجهة مع الأمريكيين وتحالفاته العربية والإقليمية في وقت واحد، والمتوافق عليه، من النتائج المتحققة، هو أن الأردن ما زال يمثل خيارا عربيا ضروريا على الأقل، وأن القائمة التي يمكن أن يتلقاها الأمريكيون ستعبر عن المواقف والتطلعات الأردنية إلى حد ما، وبصورة أو بأخرى، وفي الوقت نفسه، يقود الحكومة الأردنية مدير مكتب الملك السابق الذي عايش تفاعلات الأحداث قبيل وبعد الحرب على غزة، وبخبرته في موقع يتطلب الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف في الداخل والخارج، يبدو الرئيس جعفر حسان متمسكا بوجه لاعب البوكر، ومنغمسا في التفاصيل اليومية لحكومته، ويستغرق المجلس النيابي في مناكفاته، وكأن الرسالة الواضحة هي تجنب استباق الأحداث في مرحلة غامضة من التفاعلات المتسارعة والمفاجئة، ولكن الأمر لا يبدو كذلك على مستوى النخبة الأردنية، التي اعتادت أن تتسلق على أكتاف الدولة وتتحول إلى عبء مزعج حتى في أشد اللحظات حساسية وتوترا.
كاتب أردني
لم ترشح لي نتفلكس “حياة الماعز” ولم أجده على قائمة ال100 الأكثر مشاهدة ، في نفس الفترة نشرت النيويورك تايمز تحقيق فيما أدى له وفاة 14 عامل هندي في الكويت ، اهتمام الحكومة بتراخيص البناء والسلامة العامة فيها وليس أن “4 عمال يدفعون نصف أجورهم مقابل حجرة تحت الارض”، ونشرت الول ستريت جورنال تقريرين موسعين عن”نيوم/السعودية”: العمالة متنوعة/ عربية وآسيوية وافريقية وعربية ، والأجور عادلة ، لا يوجد نقابة ولكن هنالك صندوق شكاوي ومظالم تحل بشكل فردي ، هنالك نصب واحتيال ينجح أحيانا بالفرار للخارج وتعقيدات ملاحقته ونقد سلوكات المجتمع السعودي المحافظ “كمعاملته للمرأة” مسموح ومشجع عليه/باختصار: مثل أمريكا
تولي”النخب الروسية” اهتماما كبيرا بما قاله”شمعون بيريز” ل”بوتين” في لقاء مطول: مجد النموذج الأمريكي ، ترك الحكومة البناء والإدارة للقطاع الخاص فانتج ذلك (لا مركزية/ كل ولاية ومدينة متقدمة ومزدهرة) في حين روسيا ـ كالدول العربية – موسكو وبطرسبيرغ والباقي/ عالم ثالث
قرأت عن نية الاردن إنشاء مدن جديدة – وبالتالي مجتمع ونخبة جديدة – كما السعودية ومصر ، وهذه بارقة تفاؤل وأمل
هل لديك من الجرأة أو الصراحة لإجابة سؤال من يتسلق على أكتاف من، يا سامح المحاريق؟!
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (أسئلة النخبة في الأردن وتحديات الواقع) https://www.alquds.co.uk/?p=3428356
لأن(الأوقاف) بعد الدولة العثمانية، والتي سُجّلَت في (الأرشيف العثماني) في كل (فلسطين)، من المسؤول عنها، بعد قيام المملكة الأردنية/المغربية أو الكيان الصهيوني؟!
هناك تقصير/غش/فساد (واضح) من العائلة الهاشميّة (الأردن) أو العائلة العلويّة (المغرب)، من يجب أن تتم محاسبته عليه؟!
ولتوضيح معنى وقاحة بدليل عملي، أي (يهودي)، تذكير جيد بالتاريخ 👇قبل بضعة أيام،
أثار روس فاينجولد، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ السابق للحزب الجمهوري الأمريكي، مناقشات بإتهامه لمستخدمي الإنترنت الصينيين، بعدم التعاطف مع الشعب اليهودي، فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ورد أحد مستخدمي الإنترنت بكتابة مقال مُطوّل ومقتبس جيدًا، مما أعطى الجمهوري الأمريكي اليهودي درسًا شاملاً في التاريخ.
وردًا على ذلك، انتهى الأمر بفاينجولد إلى حذف تعليقه.
فمنذ عهد أسرة سونغ، قبل حوالي ألف عام، جاء اليهود إلى الصين، وأزدهروا على أرضها. وكانت أسرة سونغ، واحدة من أغنى الأسر في تاريخ الصين، تقدم العديد من المزايا. ولكن أثناء سقوط أسرة سونغ الجنوبية، ومع فرار المواطنين، قاد (تاجر يهودي) يدعى بو جيشًا خاصًا، فقتل العديد من المواطنين وسلم جثثهم كقربان لجيش يوان.
وبعد عقود من الزمان، عندما استعاد عرق الهان السلطة، في عهد أسرة مينج، لم يعاقب تشو يوان تشانغ المجتمع اليهودي.
كانت هناك أيضًا حرب الأفيون، حيث استفادت عائلة (ساسون اليهودية) من إغراق الصين بالأفيون، مما تسبب في معاناة هائلة.
نظرًا لأنك تعيش في آسيا، فمن المحتمل أنك على دراية بهذا. ومع ذلك، لم تقمع الصين الشعب اليهودي أبدًا. منذ العصور القديمة، تبنت الصين التعليم الأخلاقي. في شانغ شو – أقدم نص صيني يعود تاريخه إلى القرن العاشر قبل الميلاد – مكتوب أنه في ذلك الوقت، تم نفي شعبك للتو من ما يسمى “أرض الميعاد”.
إذا كنت تفهم تاريخك، فستعرف أن مصر استقبلتك، لكنّك خُنتَها مرارًا وتكرارًا، مما أدى إلى قيام (الفرعون) بقتل وطرد شعبك.
قبلتك الإمبراطورية الرومانية وحتى أنشأت مقاطعة يهودية. ومع ذلك، عندما كان الإمبراطور تراجان بعيدًا في حملة، وكانت دفاعات المملكة ضعيفة، ثارت في التمرد. بعد التغلب على حامية صغيرة، ذبحت المدنيين، وسلخت جلود الموتى وأكلتهم، حتى أطعمت الجثث للحيوانات البرية.
في قبرص وسلاميس وليبيا، قتل اليهود 220 ألف مدني.
كان الشعب اليهودي وحشيا للغاية ضد المدنيين، ومع ذلك فإن فيلقين فقط من جنود تراجان كانا كافيين لهزيمتكم.
سارت الفيلق الروماني الغاضب من بلاد ما بين النهرين على طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وكادت تقضي على السكان اليهود.
في وقت لاحق، تمرد الشعب اليهودي مرة أخرى، وتحول ضد المسيحيين وقتل أعدادًا كبيرة من المدنيين المسيحيين. لسوء حظهم، واجهوا الإمبراطور هادريان، أحد أحكم حكام روما.
نشر هادريان 120 ألف جندي لقمع التمرد اليهودي، مما أدى في النهاية إلى إلغاء المقاطعة اليهودية وتشتيت السكان اليهود. كان هذا بمثابة بداية شتاتهم.
كان هناك أيضًا حصار تيتوس للقدس، حيث دمّر الهيكل الثاني، ولم يترك سوى الحائط الغربي، حيث لا يزال شعبك ينعى.
على مدى آلاف السنين، واجه الشعب اليهودي عددًا لا يحصى من المذابح والطرد.
أظهرت العديد من الدول تعاطفها، فقط لتتعرض للخيانة مرارًا وتكرارًا. وعلى الرغم من هذا، فإنكم تستمرون في النظر إلى أنفسكم باعتباركم شعباً متفوقاً، و”مختاراً” من الله، دون التفكير في الماضي أو النظر في الضرّر الذي ألحقته ثقافتكم بالآخرين.
ولكن هذا لن ينجح في (الصين). فالشعب الصيني لديه قيمه الأخلاقية الخاصة. فهو لا يعتبر نفسه متفوقاً، ولا يخشى الشعوب الأخرى التي أعلنت نفسها “مختارة”.
إن الصينيين يتمتعون بالتسامح، والشعور بالخزي، ويفهمون معنى الامتنان.
لا يزال جون رابي، عضو الحزب النازي الذي أنقذ أرواحاً لا حصر لها خلال مذبحة نانجينغ، يحظى بالاحترام في الصين اليوم.
فقبل بضع سنوات، عندما احتاج مستشفى حفيده في ألمانيا إلى المساعدة، تبرعت الصين على الفور بالإمدادات. وفي وقت لاحق، أرسلت الأمم المتحدة راؤول والينبرغ، وهو مسؤول في الصليب الأحمر أنقذ 35 ألف حياة خلال الحرب العالمية الثانية ــ ستة آلاف منهم من اليهود ــ إلى القدس للتحقق من الحدود بين إسرائيل وفلسطين اللتين تأسستا حديثاً.
ولأنه قال بضع كلمات منصفة، أطلق عليه اليهود النار ست مرات ومات على الفور.
أثناء الحرب العالمية الثانية، أنقذت يوغوسلافيا فتاة يهودية. وبعد خمسين عاماً، أمرت شخصياً بقصف يوغوسلافيا دون تمييز، فمزقتها أشلاء. وعندما سُئِلت في مقابلة عما إذا كانت نادمة على ذلك، أجابت: “لا”. وكانت تلك المرأة (مادلين أولبرايت)، أول وزيرة خارجية أمريكية.
في عام 1947، وصل اليهود إلى فلسطين على متن سفن تحمل لافتات كتب عليها: “دمر الألمان منازلنا؛ “أرجوكم لا تدمروا أملنا”. لقد رحب بهم الفلسطينيون الطيبون. ولكنكم زعمتم بعد ذلك أنها “أرضكم الموعودة”، وعلى مدى السنوات السبعين الماضية، اضطهدتم وقتلتم بلا هوادة أولئك الذين استقبلوكم، وأنشأتم أكبر سجن مفتوح في العالم. فكم من التعاطف يجب أن يظهره العالم لكم لإرضائكم؟
في النص الصيني القديم وانغ تشنغ توجد عبارة: “الأمة الصغيرة التي لا تتواضع، ضعيفة ولكنها لا تخاف من القوي، لا تحترم جارها الأكبر، جشعة وفقيرة في التحالفات – هذه أمة محكوم عليها بالهلاك.
بمعنى آخر، ماذا يعني ترجمة عنوان (مجلة أمريكية: لهذا فإن أعظم أخطاء بايدن هو عدم اعتقال “الانقلابي ترامب”) https://www.alquds.co.uk/?p=3428549
بمعنى آخر، ما هو مفهوم (الأمم المتحدة)، أو (الدولة) أو (القانون) أو (عقوبة السجن)، وهل (المواطنة) تعني قبول (العبودية)، أي تكون برغي في آلة الإنتاج (الإيرادات) في الدولة أو بيروقراطية النظام (الديمقراطية/الديكتاتورية)؟!
تعليقاً على طريقة صياغة رأي جريدة القدس العربي تحت عنوان (سوريا مرآة تهافت الوضع العربي!) https://www.alquds.co.uk/?p=3428339
بمعنى آخر، يا أبا الجود، محمود مهدي صالح السامرائي،
ما الفرق بين أسلوب إدارة وحوكمة (السجن)،
وبين مفهوم إدارة وحوكمة (السبي البابلي) الذي طوره نظام دول مجلس التعاون إلى مفهوم (الكفيل)،
وأيّهم أكثر إنسانية وفائدة، بدل أسلوب سحب الجنسية أو البدون أو اللاجئ كما قام الكيان الصهيوني ضد (أهل فلسطين) بعد تكوين أو إصدار شهادة ميلاد دولة الحداثة (الديمقراطية) لأي نظام أو دولة في نظام الأمم المتحدة بعد عام 1945،
بدل أسلوب (الهولوكوست) أو أسلوب (محاكم التفتيش) الذي يستخدمه (عبدالفتاح السيسي) أو (بشار الأسد) وبدأت تُقلّدهم، الآن دول مجلس التعاون، بحجة (منع) إنتشار فساد/غش/فوضى (الديمقراطية)، مع الأسف؟!
كما أوضح ذلك، بشكل جميل (أحمد البحيري) في الرابط التالي👇
https://youtu.be/L0vUusuOxzE?si=JiWiUVM1oRj0h50u
تحت عنوان (طلّع الجنسية اللي معاك؟!)
فمن هنا قلّد أو كان ببغاء من، ولماذا؟!🥸🧐🤬
أو ما معنى (د عبدالحليم قنديل) تنشر له جريدة القدس العربي عنوان (اتفاق لبنان بلا ضمان) https://www.alquds.co.uk/?p=3428350
كذلك أنا حقيقة، لا أستسيغ زوايا رؤية وطريقة طرح الإعلامي (جمال ريان)،🤭🤣🫣
بمعنى آخر، زاوية رؤية أهل (نظرية المؤامرة)، لا تفهم هل هي نقد أم مسخرة أم تهريج، أم ضياع القدرة على التمييز، في الفهم والاستيعاب، بشكل عام؟!
لأن في عام 2024، في أجواء بورصة أسهم سوق (العولمة/الإنترنت/ الشّابِكة) أو التعامل (عن بُعد OnLine) مع موقع جريدة القدس العربي، البريطانية، من خلال (الآلة/الروبوت) التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة أو مؤسسة حول العالم،
بخصوص فهم واستيعاب كيف وصلنا إلى إدارة وحوكمة أي دولة أو وزارة أو محافظة أو وظيفة أو مهنة بواسطة (الآلة/الروبوت)،
ورد التالي (دور أجهزة الكومبيوتر في أداء الوظائف التي تتطلب ذكاء بشريا)، تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي والنظرية المعرفية) https://www.alquds.co.uk/?p=3425199
فالسؤال، الذي لم أجد إجابة له، هنا👆؟!
هل (إنتاج) أي نص لإنتاج (كتاب) أو (عمل فني)، لتسجيله، في سجلات تاريخ أي مجتمع أو لغة، بواسطة الإنسان (ة) أو أسرة أو فريق من خلال الآلة أو بدونها،
يدخل من ضمن مفهوم أي مهنة أو وظيفة، أي له (أجر) أم (لا أجر) أو (إيرادات)؟!
أقصد أين المال، أو السوق، أو الإقتصاد أو لغة الدولة أو (ثقافة النحن) أو المسؤولية وليس (ثقافة الأنا) أو المزاجية الانتقائية أو الفوضى،
ولذلك بدأ الإعتماد، على (الآلة/الروبوت) لتقليل المشاكل التي تُثيرها فوضى انتقائية أو مزاجية الإنسان (ة)، في أي مكان للعلم؟!🤭🤣🫣