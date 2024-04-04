القيادي في حماس أسامة حمدان: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار رغم مرونة الحركة- (فيديو)

بيروت: أكد أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أنه لا يوجد تقدم في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة رغم المرونة التي تبديها الحركة.

وقال حمدان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق”، مضيفا أن نتنياهو “غير معني” بالإفراج عن الأسرى الاسرائيليين.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في بيروت “لا تقدم في المفاوضات حتى الآن، بل هي تراوح مكانها رغم كل جهودنا، مع الأسف”.

وأضاف “رغم المرونة الإيجابية العالية التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات لأجل تسهيل الوصول لاتفاق لا زال موقف الاحتلال النازي متعنتا ورافضا الاستجابة والقبول بمطالب شعبنا الوطنية”.

“نؤكد أنه حتى الآن ألا تقدم في المفاوضات بل إنها تراوح مكانها وتدور في حلقة مفرغة بسبب تعنّت الاحتلال” القيادي في حركة حماس أسامة حمدان#فلسطين#طوفان_الأقصى#الميادين pic.twitter.com/9UZSfmPoIq — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 4, 2024

وفشلت الجهود المصرية والقطرية، المدعومة من الولايات المتحدة، حتى الآن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتريد حماس أن يؤدي أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلى ضمان إنهاء العدوان الإسرائيلي، وتفضل حكومة الاحتلال الإسرائيلي صفقة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين، وترفض الالتزام بإنهاء حملتها العسكرية.

وفي غزة، قالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني إن القصف الإسرائيلي واصل استهداف مناطق في أنحاء القطاع الفلسطيني، مما أسفر عن استشهاد 62 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراح 101 من الفلسطينيين الذين كان قد اعتقلتهم في الهجوم البري في الأسابيع والأشهر الماضية. وتم إطلاق سراح المعتقلين، الذين اشتكى كثيرون منهم من سوء المعاملة في سجون الاحتلال، عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي المؤدي إلى جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الخميس، إن أكثر من 33037 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 75668 غيرهم في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

(وكالات)