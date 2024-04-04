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القيادي في حماس أسامة حمدان: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار رغم مرونة الحركة- (فيديو)

4 - أبريل - 2024

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان

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بيروت: أكد أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أنه لا يوجد تقدم في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة رغم المرونة التي تبديها الحركة.

وقال حمدان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق”، مضيفا أن نتنياهو “غير معني” بالإفراج عن الأسرى الاسرائيليين.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في بيروت “لا تقدم في المفاوضات حتى الآن، بل هي تراوح مكانها رغم كل جهودنا، مع الأسف”.

وأضاف “رغم المرونة الإيجابية العالية التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات لأجل تسهيل الوصول لاتفاق لا زال موقف الاحتلال النازي متعنتا ورافضا الاستجابة والقبول بمطالب شعبنا الوطنية”.

وفشلت الجهود المصرية والقطرية، المدعومة من الولايات المتحدة، حتى الآن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتريد حماس أن يؤدي أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلى ضمان إنهاء العدوان الإسرائيلي، وتفضل حكومة الاحتلال الإسرائيلي صفقة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين  مقابل الأسرى الإسرائيليين، وترفض الالتزام بإنهاء حملتها العسكرية.

وفي غزة، قالت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني إن القصف الإسرائيلي واصل استهداف مناطق في أنحاء القطاع الفلسطيني، مما أسفر عن استشهاد 62 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراح 101 من الفلسطينيين الذين كان قد اعتقلتهم في الهجوم البري في الأسابيع والأشهر الماضية. وتم إطلاق سراح المعتقلين، الذين اشتكى كثيرون منهم من سوء المعاملة في سجون الاحتلال، عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي المؤدي إلى جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الخميس، إن أكثر من 33037 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 75668 غيرهم في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

(وكالات)

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  1. يقول احفاد كليوباترا:
    أبريل 4, 2024 الساعة 5:03 م

    هل يدرك أن مناورات وإشغال لتمرير خطط وراء الكواليس كلفت الاتحاد الأوروبي بضعة مليارات.

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  2. يقول تويتي:
    أبريل 4, 2024 الساعة 6:24 م

    المعايير المزدوجة — إنها المعاناة مرة أخرى، ولا مبرر لها، إنه الاحتيال مرة أخرى، إنه الذهول من وحشية الإنسان. إلى متى سيظل يتقاتلون؟؟

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  3. يقول الدكتور جمال البدري:
    أبريل 4, 2024 الساعة 7:01 م

    لعن الله المرونة في المفاوضات…لو كنت مؤمنًا حقًا بحقوقك لما قدّمت مرونة للخصم.إنّ المرونة تكون فقط في الوسيلة والأسلوب وليست في النتائج.تذكروا أنّ خصمكم خبيث ويطرق مسالك الشّيطان لتحقيق الاختراق للوصول إلى
    الهدف…ولا يهتم بالمآلات…كونوا صلبين كحديد داوود؛ لين من دون انكسار؛ وصلب من دون ثغرة في الجدار…ويجب وضع الزمن في الحساب والتوقيت من دون ظهور ذلك على محياك قبالة الخصم الخبير؛ بقراءة لغة الجسد والأسارير.

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    1. يقول من جزائر الإسلام:
      أبريل 4, 2024 الساعة 8:13 م

      بما أن الرجال الأشاوس في الميدان ثابتون وأسرى العدو في الأغلال مكبلون، فلتكن المفاوضات بما يضمن لأهل غزة شربة ماء تشد عزمهم إلى حين.. رجال المقاومة فوق كل نقد.
      قال تعالى: ” ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون”

  4. يقول من جزائر الإسلام:
    أبريل 4, 2024 الساعة 8:03 م

    لكم الله أيها الرجال في زمن الأنذال.. رفعتم رؤوسنا عاليا، وذكرتم الأمة بشيء عزيز من ماضيها المجيد: أن التفوق المادي لم يكن يوما المعيار الوحيد للنصر..
    “ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين”

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