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أسامة حمدان: حماس ستدعم وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل رغم استمرار الحرب على غزة

26 - نوفمبر - 2024

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بيروت: صرح القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بلبنان أسامة حمدان، أن الحركة ستدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحليفها اللبناني حزب الله، رغم تعهدات حزب الله السابقة بإنهاء القتال في لبنان فقط إذا توقفت الحرب على غزة.

وقال حمدان، عضو الجناح السياسي لحركة حماس، لقناة الميادين اللبنانية: “أي إعلان عن وقف إطلاق النار مرحب به. حزب الله وقف إلى جانب شعبنا وقدم تضحيات كبيرة”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان من قادة حماس في غزة أو من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

يذكر أن حزب الله وإسرائيل تبادلا إطلاق النار على الحدود منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد يوم من عملية “طوفان الأقصى” على مستعمرات غلاف غزة،  وصعدت إسرائيل الحرب في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قتلت زعيم حزب الله حسن نصر الله ومعظم قادة الحزب الرئيسين في موجة من الغارات الجوية، وتوغلت قواتها البرية في جنوب لبنان في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(أ ب)

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