أسبوع الموضة الرجالية في باريس شهد تصاميم جريئة ومليئة بالألوان

باريس: أظهر أسبوع الموضة الرجالية في باريس الذي ياختتم الأحد، قدرا كبيرا من الإبداع، من خلال تصاميم مفعمة بالألوان وإن اتسمت بالبساطة.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت أليس فيار، مديرة قسم مشتريات الملابس الرجالية في غاليري لافاييت إنّ “أسبوع الموضة هذا كان “بمثابة جرعة إبداعية رائعة”، رغم الأخبار المُقلقة والاضطرابات الاقتصادية التي تُواجه قطاع المنتجات الفاخرة.

وأكد الصحافي المتخصص في الموضة لدى مجلة “جي كيو فرانس” أدريان كومونييه، أنّ موسم ربيع وصيف 2026 “كان أكثر إبداعا من المواسم السابقة التي كانت أقل حيوية”.

وقد أحدث جوليان كلاوسنر ضجة كبيرة الخميس بعرضه الأول للأزياء الرجالية لدى دار “دريس فان نوتن”، بينما لاقى عرض جوناثان أندرسون الأول لدار “ديور” استحسانا كبيرا الجمعة.

على منصات العرض، تجلّى الزخم الإبداعي من خلال جرعة قوية من الألوان. ولم تُعتمد درجات البني وألوان الباستيل، بينما اختيرت ألوان أكثر غنى.

وقد اعتمدت دار “سان لوران” التي نُظّم عرض أزيائها في اليوم الأول من أسبوع الموضة، البنفسجي والأزرق الداكن والبرتقالي والأخضر الطحلبي، بينما كانت تصاميم فاريل وليامز لدى “لوي فويتون” مستوحاة من الثقافة الهندية.

وقد ترك الفوشيا القوي والأحمر الغني اللذان استُخدما في تصاميم “دريس فان نوتن” انطباعا رائعا، بينما اعتمدت “كينزو” الوردي الفاتح والأزرق المخضر والأصفر الجذاب.

أما لدى “ديور أوم”، فاستُخدمت الألوان باعتدال لكن بكثافة عالية.

وتجلّت الألوان أحيانا من خلال الطبعات، ومنها نقشة النمر لدى “كينزو”، أو نقشات السفاري الطفولية لدى “لوي فويتون”، أو الأزهار لدى “ديور”.

بشكل عام، يشهد عالم الموضة عودة إلى التصاميم المريحة، مع بناطيل واسعة، وسترات طويلة، وقمصان مفتوحة، مع استمرار صيحة ملابس النوم.

وقال كومونييه “هناك نوع من اللامبالاة ممزوجة بلمسة من الرقي في امتلاك تصميم مريح جدا ومدروس بعناية”.

(أ ف ب)