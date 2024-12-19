أسبوع تفجر أزمة زواج السلطة بالمال في المغرب

خلال الأسبوع الجاري، تفجر الجدل حول ثلاث قضايا رئيسية، لا يجمع في الظاهر بينها جامع، فالأولى، تخص تصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية في البرلمان، بأن شركة «أكوا» التابعة للهولنديغ المملوكة له، حصلت على صفقة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، والثانية، هي معطيات كشف عنها إحصاء السكان بالمغرب لسنة 2024، والتي تقول بأن نسبة البطالة بالمغرب بلغت 21.3 في المائة في عهد الحكومة الحالية، والثالثة، تتعلق بإقدام مخرج سينمائي مغربي (سعيد الناصري) على بث فيلمه (نايضة) الذي تم رفض تقديم الدعم له من قبل المركز السينمائي، على قناته في اليوتيوب، وتحقيقه نسبة مشاهدة بلغت إلى حد كتابة هذه السطور 18 مليون مشاهدة.
قد تبدو هذه القضايا متباعدة جدا، لكنها في الجوهر، تنشد إلى بعضها البعض، وتتفرع عن مشكلة واحدة بنيوية، تحتاج إلى معالجة عميقة.
تطرح القضية الأولى، معضلة الاقتصاد الكبرى في المغرب، بل في العالم العربي برمته، فإذا كان التكييف القانوني، لما حصل في المغرب يحيل إلى تضارب المصالح، وكيف تستغل السلطة التنفيذية مجسدة في رئاسة الحكومة مواقعها في السلطة من أجل أن توسع قاعدتها الاقتصادية، وتضمن بذلك احتكارها للفرص الاقتصادية، وترسم معادلة خطيرة من ثلاثة أبعاد، أولها استثمار الموقع في السلطة لرسم المساطر القانونية على مقاس مصالح النخب المتنفذة، وثانيها، المتاجرة بالدولة، أي أن النخب المتنفذة، تستغل الحاجيات الاستراتيجيات للدولة (الخصاص في الماء) لتخلق فرصا استثمارية توجهها لمصالحها الخاصة، والثالثة، تحول هذه النخب من مسؤولة عن حكامة هذه الفرص وشفافية الولوج إليها، إلى لعب دور المنافس والحكم، بما يجسد في نهاية المطاف، أزمة زواج السلطة والثروة بالمغرب، بل بكل العالم العربي.
أما القضية الثانية، ففضلا عما أثارته من تضارب الأرقام بين دراسات وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وأرقام الحكومة، والأرقام التي أتاحها الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، فالسيد المندوب السامي للتخطيط شكيب بن موسى، الذي شغل في حكومة أخنوش الحالية منصب وزير التربية الوطنية والرياضة قبل أن يغادرها في التعديل الحكومي الذي جرى هذه السنة، يقول إن الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 يتحدث عن نسبة بطالة بلغت 21.3 في المائة، بينما تقول الأرقام الرسمية بأن الرقم لا يتجاوز 13 في المائة، كما سبق أن صرح بذلك المسؤول السامي السابق عن التخطيط السيد أحمد الحليمي قبل إحالته على التقاعد.
الحكومة شعرت بإحراج كبير، زاد من حدته تصريح آخر من مسؤول كبير في المغرب (والي بنك المغرب) يقول فيه بكل وضوح، بأن بطالة الشباب تجاوزت 50 في المائة، وأن معالجة هذه المعضلة تتطلب زيادة النمو، وتوزيعا عادلا للثروة.
المشكلة مرتبطة بزواج السلطة بالمال، فالنخب المتنفذة، أضحت توجه الفرص لتوسيع قاعدتها الاقتصادية ولو بالسقوط في لعبة تضارب المصالح وتوزيع عائدات النمو على المحظوظين بما يسبب توسع نسبة البطالة بالمغرب، وتوجيه منظومة الدعم بشكل ريعي يخدم مصالح هذه النخب وأجندتها الإيديولوجية والسياسية
وعلى الرغم من محاولة بعض المسؤولين الحكوميين تفسير الفارق بين النسبتين (13 و21.3 في المائة) وانتقادهم للاستناد إلى أرقام الإحصاء بوصفها مجرد تصريحات لمواطنين، ولا تخضع للمعايير العلمية، فإن هذه الأرقام وضعت الحكومة في أزمة كبيرة، ونسفت أطروحة «الدولة الاجتماعية» التي رفعها الحزب الذي يقود الحكومة، بل نسفت بالكامل أطروحة أن هذه الحكومة جاءت بفرص الشغل، وجاءت لترفع من نسبة النمو وتستبدل الكساد بنشاط اقتصادي كبير، بل جاءت في الواقع، لتؤكد ما سبق الملك محمد السادس أن طرحه ذات خطاب، حين شخص الوضع بكل مأساوية وطرح سؤال: أين الثروة؟ وقال بأن عائدات النمو لا تصل إلى المغاربة.
القضية الثانية إذن، كرست واقع أن كل النشاط الاقتصادي الذي أنتجته السياسات الحكومية، توجه عائداته إلى النخبة المتنفذة، ولا يصل منه شيء إلى المجتمع، وأن هذا ما يفسر أن قاعدة البطالة توسعت بشكل كبير، وأضحت فئة الشباب المستهدف الأول بها.
وإذا كانت القضيتان الأولى والثانية، قريبتين ومشتبكتين، فإن القضية الثالثة، تبدو بعيدة نسبيا، من حيث مجالها (الفن السينمائي) وأيضا من حيث تداعياتها، فالأمر يتعلق بمخرج، صرح بنفسه، بأن مشكلة فيلمه أنه لم ينل الدعم المالي من قبل المركز السينمائي، ولذلك أراد أن يدخل الجمهور كطرف في مواجهة منظومة الدعم التي توجه حسب نظره ونظر كثير من الفنانين الناقمين من الوضع للمحظوظين والمقربين، وبعض المتطفلين على الميدان، ممن يقبلون أن يقتسموا ما يقبضونه من الدعم مع جهات داخل سلطة الإشراف على القطاع السينمائي أو التلفزيوني.
في الواقع كشفت قضية سعيد الناصري، أو ما يسمى بفيلم «نايضة» مشكلة تتعلق بطريقة تدبير القطاع السينمائي بالمغرب، وقد تفجرت بعناوين مختلفة منذ أكثر من سنتين، منها هيمنة المؤثرين على الأعمال السينمائية، وحظوة بعض المخرجين والفنانين في التلفزيون المغربي بقناتيه الأولى والثانية، وعدم استحضار شروط الاحتراف في «الكاستين» وإغراق الأعمال السينمائية بالأقارب غير الأكفاء، وهيمنة شركات إنتاج على منظومة الدعم، وترويج مضامين بعينها في أعمال حظيت بالدعم حتى شاع الربط بين استحقاق الدعم والطرق لموضوعات منافية للقيم المغربية الأصلية.
هذه المشكلة، بالملخص، وضعت منظومة الدعم الحكومي في دائرة الاستفهام: من يتحكم فيها؟ وعلى أي أساس يعطى الدعم؟ ومن هي الشركات المحظوظة التي لا يخطئها هذا الدعم كل سنة؟ وما علاقة القائمين عليها بالسلطة؟ وما الموضوعات التي تتناولها في أفلامها؟ وأسئلة أخرى متشابكة، تعيدنا إلى نقطة البداية، أي علاقة السلطة بالعمل الفني، والتداعيات الخطيرة التي تسببت فيها أزمة حكامة هذا القطاع، وأثرت على مستقبل الفنانين والممثلين، فصاروا يغادرون منطقة التحفظ بشكل جماعي، ويصرحون بكل وضوح عن أشكال الريع المتحكم في القطاع، والذي يهدد مستقبل السينما، ومستقبل الفن برمته، ويهدد مستقبل الفنانين والممثلين الذين لم يعودوا يحلمون بتمثيل أي دور، بعدما سيطر المؤثرون والمتطفلون على الميدان، وملأت الفوضى المكان، وحلت محل الاحتراف والجودة والإبداع.
وهكذا تبين من خلال القضايا الثلاث، أن المشكلة واحدة، مرتبطة بزواج السلطة بالمال، وأن النخب المتنفذة، أضحت توجه العديد من الفرص إما لتوسيع قاعدتها الاقتصادية ولو بالسقوط في لعبة تضارب المصالح (صفقة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء) أو توزيع عائدات النمو على المحظوظين بما يسبب توسع نسبة البطالة بالمغرب (أرقام الإحصاء العام للسكان 2024 حول ارتفاع نسبة البطالة) أو بتوجيه منظومة الدعم الذي تقدمه الدولة، لخدمة المحظوظين والمقربين الذين يخدمون مصالح النخب المتنفذة (شركات إنتاج المقربين) أو أطروحاتها الإيديولوجية (تقديم الدعم لمن يكثر الطرق على موضوعات المثلية والدعارة…) أو يدعمون أجندتها السياسية الانتخابية.
كاتب وباحث مغربي
الشعب المغربي لا يؤمن بالسياسة بدليل نسبة المشاركة في الانتخابات الهزيلة و الانخراط في الأحزاب السياسية المنعدمة و ان وجدت مناسبتية. الجميل في فيلم نابضة أنه احتضنه الشعب عكس الأفلام التي يدعمها المركز السينمائي المغربي و انا على يقين انها لم تحض بمشاهدة 18 مليون مغربي كما فيلم سعيد الناصري الذي صنف في خانة جديدة اسمها ( المعارضة السينمائية).
وجود نهضة اقتصادية وصناعية امر واقع لا غبار عليه.. ولله الحمد..
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وشفافية الارقام عن البطالة شيئ نثمنه وهو ناذر
في دول عدة ومنها المجاورة…
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ارتفاع هذه الارقام سببه لم يكون في حسبان أحد..
وهي حقيقة ونطلب من الله اللطف… وكذلك من
الدولة العمل على تحسين الوضع..
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السبب هو الجفاف… ليس هذا وحسب.. بل هناك
اراضي مهددة ان تصبح غير قابلة للزراعة … وضاهرة
الجفاف السنوات الصارمة لم يتكهن بها احد…
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مغضلة.. ونحمد الله على أي حال…
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والفلاحة تشغل نسبة هائلة من اليد العاملة.. وقد
ضربت في مقتل… وكل ما نجح فيه المغرب في
مجال الصناعة مثلا في تحسين تسبة البطالة اصبح
غير كافي..
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توقعات هذه السنة من امطار تبشر بالخير.. وقد تتحسن
الارقام بسرعة… لكن هذا أمر غير نضمون.. الأمر اصبح ملحا جدا…
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بتبع 1
أما في ما يخص مجال السينيما فالمغرب لم يعطيه
اي اهمية لحد الآن بسبب الأولويات وترشيد رأس المال…
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لا يوجد أي بنية تحتية لصناعة الافلام والمسلسلات
وهذا أمر واقع… ولا يمكن انتاج شيى يذكر لحد الآن
وهذا كان اختيارا واجبارا في آن واحد..
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تغير الوضع ولله الحمد.. وهناك اتجاه في الدولة
ليناء بنية تحتية صلبة اولا وقبل كل شيئ.. عوض المرافق
الهاوية الموجودة… لأن المجال مثل صناعة
السيارات.. يحتاج الى بنية وبيئة..
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والبداية كانت قبل ايام.. الشركة الوطنية للإذاعة
والتلفزة دشنت مقرها الجديد في تكنوبوليس سلا..
الدي سيكون جاهزا في سنة 2030.. لأنه مشروع ضخم.
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وانا احببت رمزية المكان تيكنوبوليس الصناعي.
لأن الأمر صناعة فعلا…
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وهناك مشاريع اخرى في الطريق كمدن انتاج سنمائي..
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بدون بنية تحتية لا يستقيم الحديث عن اي تطور في المجال…
ولا احد يدعي في المغرب اننا متقدمين في المحال
مثل صناعة السيارات مثلا..
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امكانية انتاج محترم غير متوفرة اصلا… لكن هذا سيتغير قريبا..
تتمة رجاء
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للمغرب ارث حضاري وثقافي يمكنه ان ينتج افلاما
ومسلسلات كبيرة سوف تشتهر وتترجم الى لغات
عدة…
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مواضيع الاندلس لوحدها من حب وشعر وجمال
وحضارة.. ومعمار.. ومغامرات.. يمكنها ان تكون
مجالا خصبا جدا سيتميز به المغرب..
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أما الطاجين والقفطان… ومسلسلات التبوريدة
والفروسية .. انا اعدكم انها ستصبح مسلسلات العالم
العربي في رمضان…
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تصوروا مسلسل على طريقة تركيا والمكسبسك
حول قصة حب لحسناء مع فارس في التيوريزة…
في البادية… ومعمار مدن المغرب العتيقة التي
اخذ منها معمار الاندلس…
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تاريخ المملكة عريق.. افلام حول حروب المغرب
مع اسبانيا والبرتغال.. ومجيئ الاسلام… وطارق
بن زياد… والقائمة طويلة جدا.. والصوفية.. وافريقيا..
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لكن كل هذا يحتاج الى بنية تحتية صلبة.. وهي في
الطريق ان شاء الله… وسوف يتحدث العالم العربي
الدارجة المغربية .. وعد.. 😀
توضيح..
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استثني قلة من منشآت للانتاج السنمائي كما في ورززات
والتي لحد الآن تستعمل في انتاج افلام غربية .. حتى وان كانت
افلام كبيرة وعالمية.. هي تبقى انتاجا ليس مغربيا..
كل الرأسماليات العربية هي رأسمالية طفيلية تابعة بالضرورة للرأسمالية الغربية التي تطوعها حسب مصالحها
الرأسماليات العربية لا تملك الامكانيات و لا القرار الذي بمكنها أن تكون ندا للرأسمالية العالمية التي في زمن العولمة تمكنت من تضييق المنافسة لتحولها الى إحتكارات كبرى
لا مكان إذا للدور الخلاق الذي لعبته الرأسمالية الاوروبية في نهظة أوربا و الغرب عموما فالرأسماليات العربية المشوهة إستكانت للرأسمالية الغربية ولم يتبقى لها إلا مجال الدولة لتقتات منه بأساليب الاستغلال كالنبات الطفيلي الذي يتغذى على غذاء الأشجار المثمرة فالرأسمالي الغربي لم يبقي لها شيئا