أستاذة قانون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية تعتدي على طالبة فلسطينية- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

وثّق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل، لحظة اعتداء أستاذة قانون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، على طالبة فلسطينية.

وقامت أستاذة القانون، كاثرين فيسك، بالاعتداء على الطالبة الفلسطينية ملك عفانة، التي كانت تلقي كلمة خلال حفل عشاء جمع طلاب القانون الخريجين في اليوم الأخير من شهر رمضان.

بسبب الحرب.. أستاذة قانون في جامعة كاليفورنيا تعتدي على طالبة فلسطينية خلال حفل عشاء جمع طلاب القانون الخريجين في اليوم الأخير من شهر رمضان pic.twitter.com/S0zP7kKLe4 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 12, 2024

وقالت الطالبة التي تدرس الحقوق في الجامعة، عبر منشور على حسابها في إنستغرام، إنها لم تتعرض “للهجوم فقط بسبب حديثي العلني عن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، الذي قُتل من بينهم أكثر من 33,634، بما في ذلك ذبح أكثر من 10,000 طفل. لقد تعرضت للهجوم لأنني، مسلمة بشكل واضح، أرتدي الحجاب والكوفية وأتحدث العربية”.

وأضافت: “اعتُبرت بمثابة تهديد يستحق الصدمة والاعتداء لمجرد حمل تلك الهويات. لقد تعرضت للهجوم لأننا نعيش في عالم تنظر فيه الإدارة الصهيونية والعالم أجمع إلى أجساد الفلسطينيين وكأنها خلقت للموت، بينما يستحق الأشخاص البيض الحياة”.

وتابعت: “عندما نهضت لألقي خطابي، كنت أقف ليس فقط من أجل أجدادي في فلسطين الذين طردوا قسراً من أرضهم في أبو غوش والخليل عام 1967، ولكن من أجل شعبي الفلسطيني، ومجتمعي في غزة الذي عانى من المجازر في المستشفيات، والعنف الجنسي، والقصف المتواصل، والاجتياح والحصار”.

وأوضحت ملك في منشورها أن “الألم والإذلال والصدمة والخوف الذي شعرت به” جراء الاعتداء، “أدى إلى معاناتي من الأرق طوال الليل، وعدم القدرة على النوم من الصدمة التي أصابتني عندما وضعت أستاذة الحقوق في بيركلي يديها علي، وحاولت بطريقة ما تصوير نفسها على أنها ضحية”.