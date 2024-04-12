سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أستاذة قانون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية تعتدي على طالبة فلسطينية- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
3

لندن- “القدس العربي”:

وثّق مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل، لحظة اعتداء أستاذة قانون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، على طالبة فلسطينية.

وقامت أستاذة القانون، كاثرين فيسك، بالاعتداء على الطالبة الفلسطينية ملك عفانة، التي كانت تلقي كلمة خلال حفل عشاء جمع طلاب القانون الخريجين في اليوم الأخير من شهر رمضان.

وقالت الطالبة التي تدرس الحقوق في الجامعة، عبر منشور على حسابها في إنستغرام، إنها لم تتعرض “للهجوم فقط بسبب حديثي العلني عن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، الذي قُتل من بينهم أكثر من 33,634، بما في ذلك ذبح أكثر من 10,000 طفل. لقد تعرضت للهجوم لأنني، مسلمة بشكل واضح، أرتدي الحجاب والكوفية وأتحدث العربية”.

وأضافت: “اعتُبرت بمثابة تهديد يستحق الصدمة والاعتداء لمجرد حمل تلك الهويات. لقد تعرضت للهجوم لأننا نعيش في عالم تنظر فيه الإدارة الصهيونية والعالم أجمع إلى أجساد الفلسطينيين وكأنها خلقت للموت، بينما يستحق الأشخاص البيض الحياة”.

وتابعت: “عندما نهضت لألقي خطابي، كنت أقف ليس فقط من أجل أجدادي في فلسطين الذين طردوا قسراً من أرضهم في أبو غوش والخليل عام 1967، ولكن من أجل شعبي الفلسطيني، ومجتمعي في غزة الذي عانى من المجازر في المستشفيات، والعنف الجنسي، والقصف المتواصل، والاجتياح والحصار”.

وأوضحت ملك في منشورها أن “الألم والإذلال والصدمة والخوف الذي شعرت به” جراء الاعتداء، “أدى إلى معاناتي من الأرق طوال الليل، وعدم القدرة على النوم من الصدمة التي أصابتني عندما وضعت أستاذة الحقوق في بيركلي يديها علي، وحاولت بطريقة ما تصوير نفسها على أنها ضحية”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @malak.afaneh

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول AR:
    أبريل 12, 2024 الساعة 10:06 ص

    لايبدو اعتداء من الفيديو….الرجاء عدم تمييع الاعتداءات الحقيقية مقتل الطفل الفلسطيني وإطلاق النار على الطلاب الفلسطينيين ….اما هذه الحالة ،فواضح انها ليست اعتداء

    رد
    1. يقول مراقب:
      أبريل 12, 2024 الساعة 11:00 ص

      في الغرب بمجرد وضع يدك على جسد شخص يعتبر اعتداءً عليه.

  2. يقول maged:
    أبريل 12, 2024 الساعة 10:40 ص

    الحقيقة انها مدعوة الى منزل الاستاذة الجامعية مع الطلبة ولايحق لها القاء بيان امام منزلها هذ التصرف اساء للقضية الت تدافع عنها

    رد

أخبار ذات صلة

استشهاد 89 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)
منذ 45 دقيقة
في ثالث أيام العيد.. 25 شهيدا من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي على منزلهم في غزة 
منذ 57 دقيقة
شخصيات عامة وأحزاب مصرية: اغتيال الاحتلال لأبناء هنية “همجية ودليل على الفشل العسكري”
11 - أبريل - 2024
روسيا توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية
11 - أبريل - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية