أستراليا.. إصابة 4 أشخاص بعملية طعن بكنيسة في سيدني- (فيديوهات) 

سيدني: قالت خدمات الطوارئ إن 4 أشخاص يتلقون العلاج من “إصابات لا تهدد حياتهم” بعد تعرضهم للطعن خلال قداس بكنيسة “كريست ذي غود شيبرد” في غرب سيدني الاثنين.

ويأتي الحادث بعد يومين فقط من هجوم بسكين في مركز تجاري بشرق سيدني أدى إلى مقتل ستة أشخاص.

وأظهرت لقطات مباشرة الهجوم الذي وقع الاثنين خلال قداس في كنيسة آشورية غرب المدينة، عندما اقترب رجل من المذبح، ورفع ذراعه اليمنى وطعن الكاهن بسكين، مما أثار الذعر بين المصلين الذين بدأوا بالصراخ.

وبدا أن عدداً من الأشخاص هرعوا للمساعدة.وأظهر فيديو القداس الذي كان يبث على الهواء مباشرة لحظات طعن القسيس.

Bishop Mar Mari Emmanuel & other worshippers were attacked with knives at the Good Shepherd Church in Wakeley in west Sydney. The Assyrian priest comes from Iraq.

It happened on Monday after 7.00 & the attacker had 2 accomplaces.

