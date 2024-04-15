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أستراليا.. إصابة 4 أشخاص بعملية طعن بكنيسة في سيدني- (فيديوهات) 

15 - أبريل - 2024

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سيدني: قالت خدمات الطوارئ إن 4 أشخاص يتلقون العلاج من “إصابات لا تهدد حياتهم” بعد تعرضهم للطعن خلال قداس بكنيسة  “كريست ذي غود شيبرد” في غرب سيدني الاثنين.

ويأتي الحادث بعد يومين فقط من هجوم بسكين في مركز تجاري بشرق سيدني أدى إلى مقتل ستة أشخاص.

وأظهرت لقطات مباشرة الهجوم الذي وقع الاثنين خلال قداس في كنيسة آشورية غرب المدينة، عندما اقترب رجل من المذبح، ورفع ذراعه اليمنى وطعن الكاهن بسكين، مما أثار الذعر بين المصلين الذين بدأوا بالصراخ.

وبدا أن عدداً من الأشخاص هرعوا للمساعدة.وأظهر فيديو القداس الذي كان يبث على الهواء مباشرة لحظات طعن القسيس.

وقالت خدمة الإسعاف لوكالة فرانس برس إن 4 رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاما يتلقون العلاج من إصابات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث وقع في كنيسة الراعي الصالح.

وكانت الشرطة الأسترالية أعلنت اعتقال رجل عقب الحادثة.

(وكالات)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    أبريل 15, 2024 الساعة 6:22 م

    هل هو نتيجة الأمراض النفسية والعقلية ؟
    أم لعلها عمليات غسل العقول ؟
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد
  2. يقول دحمان:
    أبريل 16, 2024 الساعة 4:46 ص

    أشخاص يبرمجهم الموساد و يرسلهم لتنفيذ عمليات طعن

    رد

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