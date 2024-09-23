سياسة | دولي

أستراليا تتعهد بتقديم 10 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة

منذ 7 ساعات

وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ

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سيدني: أعلنت الحكومة الأسترالية الاثنين أنها ستقدم 10 ملايين دولار أسترالي (6.8 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية إضافية لغزة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن التمويل سيوفر “مساعدة منقذة للحياة، مع التركيز على النساء والفتيات” وذلك عبر وكالات الأمم المتحدة مثل اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضافت وونغ “أن الدعم الأسترالي سيساعد في معالجة الوضع الإنساني الصعب من خلال توفير التغذية والمنتجات الصحية والنظافة الأساسية”.

وأكدت وزيرة الخارجية على ضرورة وصول الإغاثة الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى المدنيين، وحماية عمال الإغاثة لتمكينهم من القيام بعملهم المنقذ للحياة. كما أكدت استمرار الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين.

ووصف بات كونروي وزير التنمية الدولية ومنطقة المحيط الهادئ في الحكومة الأسترالية الوضع في قطاع غزة بأنه “كارثي”، مشيرا إلى أن “المدنيين لا ينبغي أن يدفعوا ثمن الأفعال المروعة للآخرين. وأنه يجب أن تتوقف المعاناة”.

والتزمت كانبرا بتقديم 82.5 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ بداية الحرب في غزة.

وأسفرت الحرب في غزة عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(د ب أ)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    سبتمبر 23, 2024 الساعة 8:59 ص

    من ريع الأسلحة التي تباع للدولة الصهيونية!؟

    رد

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