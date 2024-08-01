أستراليا تحث رعاياها على مغادرة لبنان بسبب التوتر بين إسرائيل وحزب الله- (فيديو)

سيدني: طلبت أستراليا من مواطنيها في لبنان المغادرة على الفور، قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من تصاعد حدة التوتر على نحو خطير بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة.

يأتي ذلك بعد تحذيرات مماثلة من الحليفين الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الأسبوع.

My message to Australian citizens and residents in Lebanon is now is the time to leave. pic.twitter.com/74DNfh1UNz — Senator Penny Wong (@SenatorWong) July 31, 2024

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في مقطع فيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس في وقت متأخر من يوم الأربعاء “الآن هو الوقت المناسب للمغادرة، يمكن أن يتدهور الوضع الأمني بسرعة ربما بدون سابق إنذار”.

وقالت وونغ إن مطار بيروت قد يغلق تماما إذا ساء الوضع، مما قد يقطع السبل أمام الراغبين في المغادرة “لفترة طويلة”، وحثت الأستراليين على استخدام الرحلات الجوية التجارية التي تعمل.

الأوضاع ملتهبة في منطقة الشرق الأوسط منذ شهور وسط الحرب الإسرائيلية على غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتسببت في أزمة إنسانية.

يشير الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية الأسترالية بأن نحو 15 ألف أسترالي يقيمون في لبنان، ويرتفع العدد بالآلاف خلال أشهر الصيف في البلاد من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول. وكان تعداد أجري في 2021 قد أشار إلى أن نحو نصف مليون أسترالي ذكروا أن أصولهم لبنانية.

(رويترز)