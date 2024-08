أستراليا تحث رعاياها على مغادرة لبنان بسبب التوتر بين إسرائيل وحزب الله- (فيديو)

سيدني: طلبت أستراليا من مواطنيها في لبنان المغادرة على الفور، قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من تصاعد حدة التوتر على نحو خطير بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة.

يأتي ذلك بعد تحذيرات مماثلة من الحليفين الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الأسبوع.

My message to Australian citizens and residents in Lebanon is now is the time to leave. pic.twitter.com/74DNfh1UNz

— Senator Penny Wong (@SenatorWong) July 31, 2024