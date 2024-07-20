أستراليا تحذر من مواقع إلكترونية ضارة بعد العطل الرقمي العالمي

سيدني: قالت وكالة الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية السبت إن “مواقع إلكترونية ضارة ورموزا غير رسمية” نُشرت على الإنترنت تدعي المساعدة في التعافي من العطل الرقمي العالمي الذي حدث الجمعة وأصاب وسائل الإعلام وتجارة التجزئة والبنوك وشركات الطيران.

وأستراليا من بين العديد من الدول المتضررة من العطل الذي أدى لحالة من الفوضى في شتى أنحاء العالم بعد تحديث لبرنامج تابع لشركة كراود سترايك.

وقالت مديرية الإشارات الأسترالية، وهي وكالة الاستخبارات الإلكترونية في البلاد، “تم إطلاق عدد من المواقع الضارة والرموز غير الرسمية بدعوى مساعدة الكيانات على التعافي من الانقطاعات واسعة النطاق الناجمة عن الحادث التقني لكراود سترايك”.

وأضافت على موقعها الإلكتروني أن مركز الأمن السيبراني لديها “يحث جميع المستهلكين بشدة على الحصول على معلوماتهم التقنية وتحديثاتهم من مصادر كراود سترايك الرسمية فقط”.

ودعت وزيرة الأمن السيبراني كلير أونيل على منصة إكس الأستراليين إلى ضرورة “توخي الحذر من عمليات الاحتيال ومحاولات تصيد المعلومات المحتملة”.

وعصف العطل ببنك الكومنولث الأسترالي، أكبر بنك في البلاد، والذي قال إن بعض العملاء لم يتمكنوا من تحويل الأموال. وقالت شركة الطيران الوطنية كانتاس ومطار سيدني إن هناك تأخيرات في رحلات جوية لكن تسييرها ما زال مستمرا.

وشركة كراود سترايك مزود رئيسي للأمن السيبراني ولديها قرابة 30 ألف مشترك على مستوى العالم.

(رويترز)