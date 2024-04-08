أستراليا: تصريحات إسرائيل بشأن مقتل موظفي المطبخ العالمي “غير مطمئنة”

أنقرة: قال رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز، إن التصريحات الإسرائيلية بشأن مقتل موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، غير مطمئنة وغير كافية.

وأوضح ألبانيز في مقابلة مع قناة “ABC News” الأمريكية، أنه يتعين على إسرائيل تقديم مزيد من المعلومات حول الخطوات التي ستتخذها لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وأضاف قائلا: “لا نجد التفسيرات المُقدّمة حتى الآن مرضية. هذه مأساة، ونحن بحاجة إلى المساءلة والشفافية الكاملة بشأن مقتل موظفي المطبخ العالمي”.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة “المطبخ العالمي” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

بعد ذلك أعلنت المنظمة تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها “بالصدمة” لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت المنظمة أنه “رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول)