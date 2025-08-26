أستراليا تطرد السفير الإيراني بتهمة ضلوع بلاده بهجومين معاديين للسامية

سيدني: أعلنت الحكومة الأسترالية الثلاثاء أنّها طردت السفير الإيراني وسحبت سفيرها من طهران وعلّقت عمليات سفارتها هناك، متّهمة الجمهورية الإسلامية بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ملبورن وسيدني.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحافي إنّ أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة دبلوماسيين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.
وهذه أول مرة تطرد فيها أستراليا سفيرا منذ الحرب العالمية الثانية.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنّ أجهزة الاستخبارات توصلت إلى “نتيجة مقلقة للغاية” مفادها أنّ إيران دبّرت هجومين على الأقل معاديين للسامية.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي إنّ طهران تقف خلف حريق متعمّد استهدف مقهى لويس كونتيننتال المتخصص بتقديم أطعمة حلال لليهود (كوشير) في ضاحية بونداي بسيدني في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وأضاف أنّ الاستخبارات خلصت أيضا إلى أنّ إيران تقف كذلك خلف حريق متعمّد استهدف كنيس أداس إسرائيل في ملبورن في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
ولم يتسبّب أيّ من الهجومين بخسائر بشرية.
وقال ألبانيزي “كانت هذه أعمالا عدوانية استثنائية وخطرة دبّرتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية”.
وأضاف “لقد كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا. هذا غير مقبول على الإطلاق”.
ورجّح رئيس الوزراء أن تكون إيران خلف هجمات أخرى معادية للسامية وقعت في أستراليا.
وبناء عليه أعلنت أستراليا السفير الإيراني أحمد صادقي “شخصا غير مرغوب فيه” وأمرته مع ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين آخرين بمغادرة البلاد في غضون سبعة أيام. كذلك، سحبت أستراليا سفيرها لدى إيران وعلّقت عمليات سفارتها في طهران.
وقال رئيس الوزراء إنّ الدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين في إيران أصبحوا جميعا “بأمان في بلد ثالث”.
وأضاف أنّ أستراليا ستباشر أيضا الإجراءات اللازمة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
من ناحيتها، أكّدت وزيرة الخارجية بيني وونغ أنّ هذه هي المرة الأولى التي تطرد فيها بلادها سفيرا في فترة ما بعد الحرب.
وقالت “لقد اتّخذنا هذا القرار لأنّ تصرفات إيران غير مقبولة على الإطلاق”، لافتة إلى أنّ أستراليا ستحافظ على خطوط دبلوماسية مع إيران لحماية مصالح الأستراليين في هذا البلد.
ولدى أستراليا سفارة في طهران منذ عام 1968.
(أ ف ب)
عجلت إليك يا سيدي الصهيوني لترضى بعد أن أغضبناك بنيتنا الاعتراف بكيان فلسطيني منزوع السيادة والسلاح .. وربما حتى هذا مجرد وهم !
ان المواقف التي يسجلها الغرب بين الفينة والأخرى ضد إسرائيل، ويعبر فبها عن قلقه وعن قلقه الشديد مما تفعله إسرائيل في غزة والضفة من جرائم وحشية وابادة جماعية ماهي إلا نفاق في نفاق وماهي إلا تعابير لمجاملة القانون الدولي فقط لا أقل ولا أكثر ، بل سيظل هذا الغرب والعالم المتحظر كله حليفا قويا لإسرائيل، وهكذا كان وسيظل ، ومحاربة معادات السامية تعني دفاعا عن إسرائيل ككيان قائم ودولة احتلال ستبقى وستظل قائمة على القتل والابادة، ونحن أمام هذا العجز ما علينا إلا أن نقول: كان الله بعون الشعب الفلسطيني
هل تفجير مقهى في صالح القضيه الفلسطينيه أم اساءه للقضيه أمام الرأي العام في الغرب؟
ولماذا لا تقوم أستراليا بطرد السفير الصهيوني المجرم من أستراليا فهذا أولى بالطرد؟
هذا جاء نتيجة التأيد الشعبي والمظاهرات الضخمه المؤيده الي الشعب الفلسطيني في استراليا
المنتن ياهو يكيل الشتايم لرءيس واستراليا وهذه الاخيرة تطرد السفير الايراني ……الغرب لم يعي بعد بوصلة العدو